



На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Универсальный садовый инструмент, с помощью которого можно очень быстро привести в порядок деревья. Несмотря на острое лезвие, выполненное из высококачественной прочной стали, порезаться о такую пилу практически невозможно.

реклама

Кроме того, она является очень компактной и складывается, словно перочинный нож. Если же в этом нет необходимости, то можно воспользоваться курком, блокирующим данный механизм.

Длина лезвия пилы не превышает 25 см, а ее вес составляет чуть больше 300 граммов.

реклама

Цена: US $7.72 - 51.47

Посмотреть товар

Очень необычный фонарь для активного отдыха, изготовленный из прочного стекла, качественного металла и износостойкого пластика.

Высота светового прибора равна 41 см, для его заправки используется керосин, благодаря которому фонарь может проработать несколько дней.

Цена: US $35.07

Посмотреть товар

Складное 18-сантиметровое лезвие от ведущего производителя WORKPRO прекрасно справляется с различными задачами, начиная с резки пластиковых труб и плотного картона и заканчивая еще более прочными материалами.

Длина компактного клинка в сложенном виде не превышает 12,4 см. Кроме того, в комплекте к инструменту прилагается целый десяток сменных лезвий маркировки SK-5, а также портативный пластиковый кейс для их транспортировки и хранения.

Цена: US $12.59

Посмотреть товар

реклама

Этот прибор будет полезен в любом доме – он поможет посчитать потребление электричества и выведет данные в киловаттах и рублях прямо на дисплей, главное только, задать стоимость единицы.

Кроме того, можно узнавать точные данные и по многим другим показателям, включая силу тока, напряжение, а также пиковую мощность любой подключаемой электротехники, что особенно актуально, когда стоит вопрос о выборе оптимальной модели источника бесперебойного питания.

реклама

Цена: US $10.16

Посмотреть товар

Такие инструменты лишними в хозяйстве не будут, особенно когда речь идет о целом наборе на все случаи жизни: силовые плоскогубцы, плоскогубцы с длинным носом и кусачки.

реклама

Данный комплект можно задействовать как для бытовых нужд, так и для гаража и в профессиональной мастерской.

Все инструменты выполнены из высококачественной стали и имеют эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием.

Цена: US $13.93 - 37.04

реклама

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!