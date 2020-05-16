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Эффектное лезвие из стали 440C с гравировкой в охотничьей тематике и удобная рукоятка с деревянными вставками, получившая классическое оформление, сделают этот клинок прекрасным дополнением к коллекции холодного оружия.

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Кроме того, его можно использовать и по прямому назначению, отправившись на охоту, размеры ножа 3,5 x 9,9 см и масса 187 граммов делают такой груз практически неощутимым.

Цена: $30.36

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Если вам требуется добавить на компьютере функцию беспроводной связи, то стоит присмотреться к такому компактному адаптеру.

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Устройство, выпущенное компанией Tenda, обеспечит качественный надежный сигнал, причем на довольно приличном расстоянии. Что касается параметров приема, то здесь все стандартно – 300 Мбит/сек. через порты USB второго или третьего поколения.

При этом адаптер можно использовать на устройствах, работающих под управлением практически всей линейки платформы Windows, начиная с XP и заканчивая последней десяткой, а также Mac OS.

Цена: US $9.97

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Этот комплект на мобильной подставке от популярного производителя WORKPRO станет незаменимым подспорьем в каждом гараже, так как имеет все необходимые для автомобилиста инструменты.

При желании можно использовать его и в любой другой мастерской и даже дома в подсобном хозяйстве при ремонте какой-либо техники.

Цена: US $103.49 - 172.49

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С помощью данных свёрл процесс колки дров упрощается по максимуму, даже если приходится работать с толстым массивом.

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Если же говорить об износостойкости, то надежность гарантирована, ведь для отлива пик с резьбой производитель использовал исключительно высококачественную углеродистую сталь.

Цена: US $8.58 - 9.12

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Отличное решение от китайской компании Xiaomi, которое позволит буквально за секунды измерить различные параметры с помощью лазерного дальномера.

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К плюсам рулетки стоит добавить компактность, наличие цифрового дисплея, магнитного крюка, а также комплектного зарядного кабеля с USB-интерфейсом.

Цена: US $34.19

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