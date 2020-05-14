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Это не просто нож, а самый настоящий мультитул, все элементы которого выполнены из высококачественной углеродистой нержавеющей стали.

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Мультитул имеет крестовую отвертку, открывалку для бутылок, большую отвертку, гаечный ключ, линейку, пилу и, собственно, сам нож. Длина лезвия – 85 мм, толщина – 3,05 мм.

Чистятся все элементы легко и покрыты защитным корпусом. Вес ножа составляет 221 грамм.

Цена: US $34.63

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С такой печкой хоть на край света, она компактная, прочная и очень простая в сборке, установке и эксплуатации, можно использовать не только дрова, но и другие виды топлива.

Печь занимает минимум места в автомобиле, а чтобы не запачкать салон, производитель укомплектовал ее специальной сумкой для удобной переноски.

Цена: US $4.28 - 34.12

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Пила работает от аккумуляторной батареи емкостью 20000 мАч, время зарядки которой составляет не более 3 часов, имеет номинальную скорость вращения 4200 оборотов в минуту.

Инструмент поставляется с пильным диском 150 х 16 х 18 х 1,4 мм, с помощью которого можно выполнять задачи различной степени сложности, и комплектным чехлом для бережной транспортировки и хранения.

Встроенный замок и удобный переключатель позволяют работать даже одной рукой, используя пилу даже в условиях ограниченного пространства.

Цена: US $110.99 - 123.99

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Главное достоинство этой электродрели заключается в том, что она может работать автономно, благодаря мощному аккумулятору на 25V, имеет регулировку крутящего момента и относительно небольшой вес 1280 граммов.

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Также инструмент оснащен светодиодным фонарем, позволяющим использовать прибор в условиях плохой видимости, автоматическим картридж-дизайном и защитой ESR, предотвращающей перегрузку аккумуляторной батареи.

Товар можно заказать со склада в России.

Цена: US $38.26 - 51.34

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Этот компактный переносной повербанк может заряжаться не только от сети, но и от альтернативных источников энергии, включая солнечный свет.

Зарядный аксессуар не боится влаги, так как имеет надежную защиту, и его можно смело брать с собой в походы, фиксируя в любом удобном месте. В случае необходимости к устройству можно подключить сразу два гаджета к USB портам.

Интернет-магазин продает две конфигурации товара на 6000 или 8000 мАч и два варианта цветового оформления корпуса.

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Цена: US $36.88

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