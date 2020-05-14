Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: складной нож, циркулярная пила, беспроводная дрель и другие

для раздела Блоги
+
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Рухнула цена на 6 ядерник i5 9500 перед выходом 10хх
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Складной многофункциональный нож

Это не просто нож, а самый настоящий мультитул, все элементы которого выполнены из высококачественной углеродистой нержавеющей стали. 

реклама

Мультитул имеет крестовую отвертку, открывалку для бутылок, большую отвертку, гаечный ключ, линейку, пилу и, собственно, сам нож. Длина лезвия – 85 мм, толщина – 3,05 мм. 

Чистятся все элементы легко и покрыты защитным корпусом. Вес ножа составляет 221 грамм.

Цена: US $34.63

Посмотреть товар

Складная походная печь

реклама

С такой печкой хоть на край света, она компактная, прочная и очень простая в сборке, установке и эксплуатации, можно использовать не только дрова, но и другие виды топлива. 

Печь занимает минимум места в автомобиле, а чтобы не запачкать салон, производитель укомплектовал ее специальной сумкой для удобной переноски. 

Цена: US $4.28 - 34.12

Посмотреть товар

Циркулярная пила

Пила работает от аккумуляторной батареи емкостью 20000 мАч, время зарядки которой составляет не более 3 часов, имеет номинальную скорость вращения 4200 оборотов в минуту. 

Инструмент поставляется с пильным диском 150 х 16 х 18 х 1,4 мм, с помощью которого можно выполнять задачи различной степени сложности, и комплектным чехлом для бережной транспортировки и хранения.

Встроенный замок и удобный переключатель позволяют работать даже одной рукой, используя пилу даже в условиях ограниченного пространства. 

Цена: US $110.99 - 123.99

Посмотреть товар

Беспроводная дрель

Главное достоинство этой электродрели заключается в том, что она может работать автономно, благодаря мощному аккумулятору на 25V, имеет регулировку крутящего момента и относительно небольшой вес 1280 граммов. 

реклама



Также инструмент оснащен светодиодным фонарем, позволяющим использовать прибор в условиях плохой видимости, автоматическим картридж-дизайном и защитой ESR, предотвращающей перегрузку аккумуляторной батареи.

Товар можно заказать со склада в России.

Цена: US $38.26 - 51.34

Посмотреть товар

Портативный аккумулятор

реклама

Этот компактный переносной повербанк может заряжаться не только от сети, но и от альтернативных источников энергии, включая солнечный свет.  

Зарядный аксессуар не боится влаги, так как имеет надежную защиту, и его можно смело брать с собой в походы, фиксируя в любом удобном месте. В случае необходимости к устройству можно подключить сразу два гаджета к USB портам. 

Интернет-магазин продает две конфигурации товара на 6000 или 8000 мАч и два варианта цветового оформления корпуса.

реклама

Цена: US $36.88

Посмотреть товар

ТЕХНОСКИДКИ ДО 50%

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор aliexpress алиэкспресс электроника подборка полезные товары aliexpress 2020 гаджеты aliexpress алиэкспресс распродажа подборка aliexpress подборка товаров с aliexpress aliexpress распродажа aliexpress для мужика электроника с aliexpress подборка товаров из китая подборка с aliexpress электроника из китая полезные товары с aliexpress электроника aliexpress aliexpress на русском подборка интересных товаров из китая подборка с алиэкспресс полезные товары для дома подборка товаров обзор товаров из китая обзор товаров с aliexpress подборка с али электроника с алиэкспресс aliexpress пк электроника алиэкспресс обзор товаров aliexpress обзор товаров с алиэкспресс обзоры подборка электроники электроника с алиэкспрес подборка электроники с aliexpress обзор aliexpress обзор товаров инструменты инструменты с aliexpress инструменты для ремонта инструменты aliexpress инструменты из китая обзоры товаров инструменты для ремонта и быта инструменты с алиэкспресс aliexpress россия инструменты о которых вы могли не знать
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
8
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
103
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
52
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
29

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 203
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 103
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Honor выпустила прошивку EMUI 10 для флагмана 2017 года
4
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
82
Новая технология AMD объединяет видеокарту и процессор, ускоряя их работу в 2 раза
36
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
56
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
16
Цена игровой приставки Sony PlayStation 5 оказалась выше, чем предполагали аналитики
27
Кремль, Подводный мир и Кронверк: показаны 5 самых креативных замков Heroes of Might and Magic III, которые никто не видел
8
Epic Games представила передовой движок Unreal Engine 5 и показала его возможности
72
AMD начала сотрудничество с Epic Games и анонсировали патчи производительности для Unreal Engine
46
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
77
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
9
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
35
Энтузиаст провел тестирование нового процессора Core i9-10900K: нагрев до 93 градусов и частота 4.77 ГГц
43
Xiaomi Redmi Note 9 Pro потерял в цене 40 долларов
2
Вышел новый отчасти шуточный мод Dad Bod Geralt для Ведьмак 3, который намерен показать, что стало с Геральтом из Ривии после приключений
7
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
55
Бюджетный геймерский 6-ядерный процессор Intel Core i5-10400 превосходит Core i5-9400F на 45% в Cinebench и других тестах
10
Энтузиаст установил на скейтборд колёсики от Apple Mac Pro за 700 долларов – результат получился неожиданным
3
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
21
Опубликованы характеристики видеокарты AMD Radeon Pro VII: 16 ГБ VRAM, потребление 250 Вт и поддержка PCIe 4.0
10

Популярные статьи

Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
129
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
59
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
22
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
36
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
8
Обзор игры Streets of Rage 4
10
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office

Сейчас обсуждают

Kasyan
14:21
100% сломают, индусы не получают я в них уверен. Если бы был тотализатор на ставку: "сломают ли что-нибудь индусы новым обновлением?!" Я бы уже стал миллиардером.
Настольным процессорам Intel Alder Lake-S приписывают поддержку DDR5 и наличие вплоть до 16 ядер
SeTi2019
14:20
В 1997 году знакомый покупал видеокарту с 2 мегабайтами. А ему говорил: "Зачем переплачивать, бери с 1 мегабайтом, ты же не графическую станцию собираешь"
Настольным процессорам Intel Alder Lake-S приписывают поддержку DDR5 и наличие вплоть до 16 ядер
Provider
14:19
ага, вспомнил и коммент потер )
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
baron_P
14:19
Если ты про тест Valley, то вывод странный - там упор в процессор идет, видеокарта чуть шевелится, да еще и древний экзотичный движок используется. Об оптимизациях по такому судить не стоит.
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
Provider
14:19
мы уже поняли)
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
burobay
14:19
В общем, подтверждается инфа, действительно гта5, я лох)
По слухам, загадочным подарком в Epic Games Store на этой неделе станет Grand Theft Auto V
Алексей Колесников
14:18
Щас потестил свою 2070 Супер на 9700к (а тут в тестах 9900к), так вот мои результаты в стоке и разгоне оказались почти такие же как у 2080 (на более худшем проце), то есть, как по мне, тут наоборот по...
Тестируем видеокарты AMD Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 XT, а также NVIDIA GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2070 Super
Алексей
14:18
3770k ~ i5 6500. 9100f и то быстрее, а 9350k да еще и в разгоне вообще пушка
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Жора Корнев
14:17
Ну мне то там уже точно делать нечего) Онлайн пройден))
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
Kasyan
14:17
Такие персонажи как ты ещё весной 2017 года мантры писали: "4 ядра хватит всем". То есть по такой логики, прогресс не нужен! Неудивительно, что Интел столько лет стриг лохов продавая 4/8 за оверпрайс.
Настольным процессорам Intel Alder Lake-S приписывают поддержку DDR5 и наличие вплоть до 16 ядер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем