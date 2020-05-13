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Отличный прибор, как для профессионалов-электронщиков, так и для любителей, имеет 3,5-дюймовый ЖК-дисплей, идеально подходящий для людей со слабым зрением, и LED-фонарик, позволяющий работать в кромешной тьме.

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Мультиметр простой в управлении, всех основные показатели одновременно выводятся на экран без необходимости переключения между ними. В комплекте к устройству прилагается чехол в виде мешочка для его хранения и переноски.

Цена: US $14.99 - 54.99

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Этот двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор оснащен пятью всенаправленными антеннами с высоким коэффициентом усиления, 1WAN + 3LAN гигабитными портами и специальной клавишей MiNet, обеспечивающей подключение разнообразной смарт-электроники.

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Скорость беспроводного WiFi до 1167 Мбит/с. В комплекте к роутеру прилагается блок питания и подробная инструкция по эксплуатации, позволяющая быстро и легко настроить его работу.

Цена: US $29.94 - 39.42

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Универсальный кардридер, разработанный специально для монтажа в 5,25-отсек передней панели системного блока ПК.

Устройство имеет 6 портов USB 2.0 и 2 порта USB 3.0, разъемы SATA и ESATA, по два слота для карт памяти microSD, 3,5-миллиметровые входы для микрофона и наушников, а также слоты SD, CF, MMC и разъем molex для подключения жестких дисков 3,5-типоразмера.

Цена: US $15.18

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Колонка TOPROAD демонстрирует неплохую выходную мощность в 30 ватт, из которых 20 ватт приходится на основной динамик и по 2 ватта на 5 дополнительных.

Помимо Bluetooth-передатчика здесь есть FM-радио, AUX-порт, USB-разъем и слот для карты памяти, расширяющий внутреннее хранилище устройства.

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Колонка имеет качественное звучание даже на высоких частотах и поддерживает дистанционное управление с синхронизированного смартфона. Можно заказать товар со склада в России.

Цена: US $61.09

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В основе проектора Vivicine М18 применены современные светодиодные лампы, обеспечивающие очень четкое качество изображения, яркий цвет и большой срок работы устройства.

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Например, при ежедневной 8-часовой эксплуатации проектор может проработать больше 10 лет, формируя LED-изображение в разрешении Full HD с соответствующими ему уровнями яркости и контраста.

Кроме того, устройство имеет входы USB, SD, HDMI, VGA, AV и поддерживает все популярные видео и фото форматы, включая JPG, BMP и PNG.

Цена: US $197.10 - 265.05

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