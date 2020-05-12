На AliExpress каждый сможет найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Универсальный аксессуар, который подходит для любых мобильных устройств, поддерживающих функцию беспроводного заряда, причем речь идет как об Apple, так и об Android-гаджетах.

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Зарядка выполнена из качественного алюминиевого сплава и довольно прочного пластика, имеет модный дизайн, комплектный USB-кабель и поддерживает технологию быстрой зарядки Fast Charger.

Цена: US $15.68

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Отличное решение для владельцев частных домов и приусадебных участков – в этом наборе есть все, начиная с кустореза и триммера, и заканчивая газонокосилкой и бензопилой.

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Рабочий блок оснащен мощным 2-тактным двигателем с объемным резервуаром для горючего и удобнейшей в применении системой легкого запуска. Объем бака – 550 мл.

Цена: US $244.05

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Крошечный телевизор Leadstar – это аналоговое устройство с диагональю экрана 1,8 дюйма, выходом для проводной аудиогарнитуры с прилагающимися в комплекте наушниками, удобным кнопочным управлением и антенной с устойчивым сигнальным приемом.

Устройство имеет радиоприемник, возможность зарядки через USB-разъем и габариты 6,2 x 7,5 см. Носить такой ТВ можно не только в сумке или в кармане, но и в руках, для чего аппарат укомплектован удобным шнурком.

Цена: US $10.39

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С таким высокотехнологичным электроприбором никакие насекомые будут не страшны, поскольку речь идет о настоящем убийце кровососов.

Достаточно просто включить этот стильный девайс за пару часов для сна и убедиться в том, что в помещении не работают другие источники освещения, чтобы обеспечить себе спокойную ночь.

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Среди прочих плюсов – прочный корпус с инновационным внутренним устройством, качественные материалы исполнения и, как следствие, продолжительная эксплуатация.

Цена: US $17.98

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Этот складной мультитул с широкими функциональными возможностями требует минимум места для хранения.

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Кроме плоскогубцев инструмент оснащен обычной, крестовой и шестигранной отвертками, обжимом, кусачками и т.д.

Все выдвижные элементы, как и сам мультитул, выполнены из нержавеющей стали и имеют надежные крепления без малейшего намека на люфт или перспективу быстрого износа.

Цена: US $26.10

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