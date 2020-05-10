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Недорогие и полезные товары с AliExpress: портативный насос, программируемый паяльник, сенсорный ночник и другие

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На AliExpress каждый сможет найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Очиститель воздуха для автомобиля

Со временем даже у самого опрятного водителя в салоне авто появляется несвежий запах, избавиться от которого поможет специальный очиститель воздуха. 

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Устройство выделяет отрицательно заряженные частицы (ионы), благодаря которым и удается освежить салон. 

Очиститель оснащен вентилятором с тремя режимами скорости вращения, сменным НЕРА-фильтром, датчиком дыма и удобным фиксатором, позволяющим располагать устройство на подлокотниках или подголовниках.

Подключение осуществляется через USB или специальный адаптер.

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Цена: US $39.35

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Сенсорный ночник          

Миниатюрный и стильный ночник имеет квадратный форм-фактор и габариты 7 x 7 см, работает от обычной розетки напряжением 220 В. 

Свечение обеспечивается за счет внутренних светодиодов, выделяющих теплый белый свет, которым привлекает прибор, оснащенный также датчиком отключения, активирующимся в светлое время суток. 

Если же хочется, чтобы этот 1,2-ваттный ночник продолжал светить, то достаточно будет просто коснутся его рукой. Наличие USB позволяет использовать устройство для зарядки гаджетов.

Цена: US $8.77

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Программируемый паяльник

Несмотря на свои габариты (9,6 см без жала и 16,7 см с ним), этот паяльник прекрасно справляется с любыми задачами, он подходит даже для пайки SMD-компонентов и микросхем. 

Мощности 65 ватт хватает для нагрева от 100 до 400 градусов Цельсия с возможностью регулировать режим с помощью предусмотренного на корпусе мини-дисплея. 

Стабильную работу обеспечивают датчики и контроллеры, а комплектный шестигранник позволяет быстро демонтировать и поставить обратно жало. Кроме того, инструмент имеет microUSB, режим сна, контроль перегрева и порт DC-5525.

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Цена: US $51.99 - 58.99

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Портативный насос         

Этот миниатюрный насос легко помещается в ладони. Между тем, его потенциала вполне хватает для того, чтобы подкачать спущенное колесо велосипеда (ниппели Presta и Shrader), футбольный или баскетбольный мяч. 

Корпус насоса изготовлен из качественного алюминиевого сплава. Интернет-магазин предлагает товар в красном, сером и черном цвете.

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Цена: US $13.09

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Видеорегистратор

Отличная русифицированная версия китайского гаджета имеет сенсорный 9,9-дюймовый дисплей, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения до 128 ГБ, модули Bluetooth и Wi-Fi, слот для SIM-карт с 4G и GPS-навигатор.

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Кроме того, видеорегистратор поддерживает опцию громкой связи bluetooth hands-free, видеозапись в формате FHD 1080р с 60-кадровой частотой и подключение дополнительных камер для записи 720р-стандарта.

Устройство работает на процессоре MT6735 под управлением мобильной операционной системы Android 10.

Цена: US $220.00 - 229.60

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СКИДКИ НА МАКСИМУМ

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