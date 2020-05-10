Недорогие и полезные товары с AliExpress: портативный насос, программируемый паяльник, сенсорный ночник и другие
На AliExpress каждый сможет найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Очиститель воздуха для автомобиля
Со временем даже у самого опрятного водителя в салоне авто появляется несвежий запах, избавиться от которого поможет специальный очиститель воздуха.
рекламаУстройство выделяет отрицательно заряженные частицы (ионы), благодаря которым и удается освежить салон.
Очиститель оснащен вентилятором с тремя режимами скорости вращения, сменным НЕРА-фильтром, датчиком дыма и удобным фиксатором, позволяющим располагать устройство на подлокотниках или подголовниках.
Подключение осуществляется через USB или специальный адаптер.
рекламаЦена: US $39.35
Сенсорный ночник
Миниатюрный и стильный ночник имеет квадратный форм-фактор и габариты 7 x 7 см, работает от обычной розетки напряжением 220 В.
Свечение обеспечивается за счет внутренних светодиодов, выделяющих теплый белый свет, которым привлекает прибор, оснащенный также датчиком отключения, активирующимся в светлое время суток.
Если же хочется, чтобы этот 1,2-ваттный ночник продолжал светить, то достаточно будет просто коснутся его рукой. Наличие USB позволяет использовать устройство для зарядки гаджетов.
Цена: US $8.77
Программируемый паяльник
Несмотря на свои габариты (9,6 см без жала и 16,7 см с ним), этот паяльник прекрасно справляется с любыми задачами, он подходит даже для пайки SMD-компонентов и микросхем.
Мощности 65 ватт хватает для нагрева от 100 до 400 градусов Цельсия с возможностью регулировать режим с помощью предусмотренного на корпусе мини-дисплея.
Стабильную работу обеспечивают датчики и контроллеры, а комплектный шестигранник позволяет быстро демонтировать и поставить обратно жало. Кроме того, инструмент имеет microUSB, режим сна, контроль перегрева и порт DC-5525.
реклама
Цена: US $51.99 - 58.99
Портативный насос
Этот миниатюрный насос легко помещается в ладони. Между тем, его потенциала вполне хватает для того, чтобы подкачать спущенное колесо велосипеда (ниппели Presta и Shrader), футбольный или баскетбольный мяч.
Корпус насоса изготовлен из качественного алюминиевого сплава. Интернет-магазин предлагает товар в красном, сером и черном цвете.
реклама
Цена: US $13.09
Видеорегистратор
Отличная русифицированная версия китайского гаджета имеет сенсорный 9,9-дюймовый дисплей, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения до 128 ГБ, модули Bluetooth и Wi-Fi, слот для SIM-карт с 4G и GPS-навигатор.
реклама
Кроме того, видеорегистратор поддерживает опцию громкой связи bluetooth hands-free, видеозапись в формате FHD 1080р с 60-кадровой частотой и подключение дополнительных камер для записи 720р-стандарта.
Устройство работает на процессоре MT6735 под управлением мобильной операционной системы Android 10.
Цена: US $220.00 - 229.60
рекламаПосмотреть товар
СКИДКИ НА МАКСИМУМ
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила