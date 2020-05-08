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Емкость газового паяльника составляет всего 15 мл, тогда как температура плавления – 1300 градусов при нагреве до 450.

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При желании можно приобрести не только сам паяльник, но и всевозможные комплекты вспомогательных приспособлений к нему, начиная с насадок для пирографии, подставки для пайки и заканчивая захватными пинцетами, припоем, вакуумным насосом и компактным кейсом для хранения.

Цена: US $19.34 - 28.80

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Универсальный сканер Elm327 от китайского бренда NEXPEAK подходит практически для всех автомобилей, работающих по OBD2-протоколу. Подключается устройство через Bluetooth, для точной диагностики необходимо установить специальное приложение для смартфона.

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Кроме того, предусмотрено ПО для подключения к ПК, хотя управлять устройством с мобильника гораздо проще, не только проводя диагностирование, но и исправляя мелкие ошибки.

При этом вовсе не обязательно каждый раз извлекать аксессуар из разъема, поскольку он автоматически уходит в сон после 30-минутного перерыва в эксплуатации.

Цена: US $6.50

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Накопитель о такого популярного производителя, как Western Digital (США) не нуждается в представлении: отменное качество исполнения, вариативность конфигураций памяти от 500 ГБ до 4 ТБ, 2,5-дюймовый типоразмер, возможность установки в штатном формате – продукт однозначно заслуживает внимания.

Внешний жесткий диск работает практически бесшумно, если не учитывать незначительную вибрацию в начале. В комплекте к устройству прилагается кабель USB 3.0.

Цена: US $37.99 - 136.99

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Электронные стабилизаторы трехосевого типа имеют множество преимуществ, среди которых замедленное видео и система стабилизации, исключающая дрожь кадра.

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Четвертое поколение Zniyun Smooth имеет все эти плюсы, обладая малым весом и приятной компактностью. Очень удобно вести съемку как со смартфона, так и с экшн-камеры, а кроме того, благодаря легкости конструкции, рука совсем не устает.

Цена: US $99.00 - 119.00

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Такой универсальный инструмент не будет лишним ни в одном хозяйстве, с его помощью можно выполнять самый широкий фронт работ.

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Электропила поможет сделать распил небольших веток без малейших усилий и утомительных наклонов, имеет высокую эргономичность, благодаря небольшому весу, не превышающему 4 килограммов, и работает в автономном режиме до 5 часов.

Цена: US $171.47

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