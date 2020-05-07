Недорогие и полезные товары с AliExpress: зажигалка-часы, цифровой насос для авто, угловой светильник и другие
На AliExpress каждый сможет найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Зажигалка-часы
Отличный аксессуар в подарок, изготовленный в виде золотых и серебряных мужских часов с эффектным декором из хищных птиц, черепов и рептилий.
рекламаМожно заказать даже модель со стразами, неизменно дополненную циферблатом на заведенном ходу, который всегда будет показывать точное время.
Цена: US $6.13
Угловой светильник
Этот необыкновенный и оригинальный угловой напольный светильник, выполненный в скандинавском стиле, охватывает своим светом, переливающимся всеми цветами радуги, окружающее его пространство в радиусе до 5 метров.
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Продукция китайского бренда JAXLONG имеет пульт ДУ, с которого можно регулировать яркость освещения и режимы подсветки (всего их 16), 20-ваттную мощность и солидную высоту в 140 см.
Цена: US $166.83
Электронные часы с беспроводной зарядкой
Универсальная зарядка с поддержкой таких популярных платформ, как iOS, Android и даже Windows.
Есть здесь и будильник, и два термометра, и режим энергосбережения с выведением всех основных показателей на небольшой цифровой дисплей.
Цена: US $7.97 - 14.66
Цифровой компрессор для автомобилей
Если больше не хочется тратить силы и время на прокачку шин, то имеет смысл присмотреться к этой модели насоса, которая справляется с поставленной задачей за считанные минуты, обеспечивая заданный с помощью кнопок управления уровень давления.
Кроме того, устройство оснащено LED-фонариком для работы в темное время суток, а также имеет удобный комплектный чехол для хранения и переноски.
Цена: US $58.25 - 64.68
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Внешний аккумулятор
Легкая, компактная и стильная портативная аккумуляторная батарея емкостью до 20000 мАч с функцией быстрой подзарядки рассчитана для восполнения заряда не только телефонов и смартфонов, но и планшетов, MP3 и MP4-плееров, а также PSP.
Устройство оснащено USB-разъемами (стандарт и Type-C), microUSB, светодиодным фонариком и цифровым дисплеем, отображающим остаток зарядного цикла.
рекламаЦена: US $9.99
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