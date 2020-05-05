На AliExpress каждый сможет найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Хороший автомобильный регистратор за свою цену, совместимый с любой электроникой на Android. Компактное устройство быстро подключается к магнитоле при помощи комплектного USB-кабеля.

Что касается технических данных самой камеры, то она имеет угол обзора 170 градусов и поддержку FHD разрешением 1920 x 1080 пикселей.

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Кроме того, устройство имеет датчик удара, функцию наблюдения в ночное время и множество других полезных опций.

Цена: US $29.99

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Идеальный аксессуар для тех, кто вынужден проводить много времени перед монитором ноутбука, да ещё и с функцией охлаждения, защищающей устройство от перегрева. Компактные габариты столика 42 x 26 см позволяют брать его даже с собой в кровать, чтобы работать лёжа.

Среди приятных бонусов возможность регулировать устройство по высоте и наклону, а также четыре варианта классического цветового оформления и доставка со склада в России.

Цена: US $23.99 - 32.63

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Эффектный смеситель, который станет настоящим украшением любой ванны, благодаря своей необычной форме и трём вариантам расцветки.

Солидности этому крану добавляет его не малый вес, а также практически бесшумная работа даже при максимальном напоре.

Возможно, поначалу придётся привыкать к ручке, однако эти незначительные неудобства будут носить исключительно временный характер. Товар доступен для заказа с российского склада.

Цена: US $45.28 - 51.07

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Если хочется сделать проводную гарнитуру беспроводной, то этот адаптер станет незаменимым подспорьем в решении вопроса.

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Аксессуар прекрасно подходит не только для дома, но и для автомобиля, позволяя слушать любимые композиции без aux.

Порадует и простота подключения, лёгкость эксплуатации и отсутствие всевозможных багов и проблем со звуком и сторонними шумами.

Цена: US $16.29

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Никогда не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем, отказываясь от использования индикатора во время работы в электрической сети.

Световой индикации на приборе непременно оповестит об имеющемся напряжении, а характерный звук подтвердит это. Кроме того, наличие встроенного LED-фонарика позволит работать в тёмное время суток, а частота мерцания поможет не ошибиться с величиной напряжения.

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Чувствительность инструмента составляет 2-2,5 см, однако показатель можно увеличить до 9-10 см, хотя и с небольшой погрешностью для точности.

Цена: US $9.19

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