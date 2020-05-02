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Несмотря на миниатюрные размеры, проектор AUN W18 получил высокий уровень яркости в 2800 люмен, хорошее разрешение в 1920 x 1080 точек, а также 60-ваттную мощность. Среди прочих особенностей – богатый интерфейс со всеми необходимыми портами, включая VGA, USB, AV, HDMI, AUX и SD.

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Наличие встроенного динамика на 5 Вт и поддержка различных мультимедийных стандартов в значительной мере расширят пользовательские возможности.

Цена: US $58.77 - 83.26

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Универсальный инструмент, который продается вместе с комплектным кейсом, большим количеством сменных бит и переходников, позволяющих работать с труднодоступными местами.

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Можно использовать устройство и в качестве отвертки, предусмотренный аккумулятор выдержит и не такие нагрузки.

Цена: US $13.14 - 27.42

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Отличные стереонаушники, получившие стильный дизайн и эргономичный форм-фактор, подойдут для всех случаев жизни, будь то путешествия, спорт или простая прогулка. Среди преимуществ – наличие карты памяти, встроенного микрофона и емкой батареи на 100 мАч, которой хватит на 5-часовую эксплуатацию в автономном режиме.

Радио-тюнер и работа на 2,4-герцовой частоте расширят пользовательские возможности и обеспечат качественное звучание, тогда как компактный размер 12 на 5 см позволит всегда носить аксессуар с собой.

Цена: US $14.84

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Отличный комплект, в который вошло 25 сменных бит, отлитых из качественной нержавеющей стали с удобной ручкой для их применения.

С таким набором отверток можно выполнять как любительскую, так и профессиональную работу, даже если доводится иметь дело с мобильными устройствами и прочей миниатюрной электроникой.

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Размер самого кейса составил 20 на 10 см, тогда как его масса не превысила 300 грамм – получилось компактно и легко!

Цена: US $4.26

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Очень удобное приспособление для пайки микросхем в домашних условиях. 60-ваттная мощность, максимальный разогрев до 480 градусов с возможностью ручной регулировки температурного режима, отображающегося на цифровом дисплее.



Наличие нижнего подогрева, фена для просушки и зажимов, ну и, конечно же, сам паяльник – набор действительно впечатляет.

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Цена: US $204.44 - 209.00

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