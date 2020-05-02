Недорогие и полезные товары с AliExpress: мини проектор, набор отверток, паяльная станция и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Мини проектор
Несмотря на миниатюрные размеры, проектор AUN W18 получил высокий уровень яркости в 2800 люмен, хорошее разрешение в 1920 x 1080 точек, а также 60-ваттную мощность. Среди прочих особенностей – богатый интерфейс со всеми необходимыми портами, включая VGA, USB, AV, HDMI, AUX и SD.
рекламаНаличие встроенного динамика на 5 Вт и поддержка различных мультимедийных стандартов в значительной мере расширят пользовательские возможности.
Цена: US $58.77 - 83.26
Дрель-трансформер
Универсальный инструмент, который продается вместе с комплектным кейсом, большим количеством сменных бит и переходников, позволяющих работать с труднодоступными местами.
реклама
Можно использовать устройство и в качестве отвертки, предусмотренный аккумулятор выдержит и не такие нагрузки.
Цена: US $13.14 - 27.42
Беспроводные наушники
Отличные стереонаушники, получившие стильный дизайн и эргономичный форм-фактор, подойдут для всех случаев жизни, будь то путешествия, спорт или простая прогулка. Среди преимуществ – наличие карты памяти, встроенного микрофона и емкой батареи на 100 мАч, которой хватит на 5-часовую эксплуатацию в автономном режиме.
Радио-тюнер и работа на 2,4-герцовой частоте расширят пользовательские возможности и обеспечат качественное звучание, тогда как компактный размер 12 на 5 см позволит всегда носить аксессуар с собой.
Цена: US $14.84
Набор отверток
Отличный комплект, в который вошло 25 сменных бит, отлитых из качественной нержавеющей стали с удобной ручкой для их применения.
С таким набором отверток можно выполнять как любительскую, так и профессиональную работу, даже если доводится иметь дело с мобильными устройствами и прочей миниатюрной электроникой.
реклама
Размер самого кейса составил 20 на 10 см, тогда как его масса не превысила 300 грамм – получилось компактно и легко!
Цена: US $4.26
Паяльная станция
Очень удобное приспособление для пайки микросхем в домашних условиях. 60-ваттная мощность, максимальный разогрев до 480 градусов с возможностью ручной регулировки температурного режима, отображающегося на цифровом дисплее.
Наличие нижнего подогрева, фена для просушки и зажимов, ну и, конечно же, сам паяльник – набор действительно впечатляет.
реклама
Цена: US $204.44 - 209.00
СКИДКИ НА МАКСИМУМ
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила