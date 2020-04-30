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Отличные кобальтовые сверла быстрорежущего типа смогут выполнить отверстия пяти разных диаметров, такой набор заменит 50 отдельных сверл.

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Чтобы ступенчатые насадки не растерялись, они укомплектованы в удобном компактном кейсе для хранения, выполненном из высококачественного алюминиевого сплава.

Цена: US $16.77

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К этому набору однозначно стоит присмотреться тем, кто занимается ремонтом мобильной электроники. Здесь есть все необходимое, начиная с телескопической отвертки со сменными битами и заканчивая присосками.

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Кроме того, приятно порадует и качество материалов, из которых выполнены инструменты и сам кейс для их транспортировки и хранения.

Цена: US $5.48 - 14.99

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Складной походный нож привлекает внимание своим необычным дизайном, малой массой и компактностью. Удобный, с антискользящей рукоятью, практически не ощущается в руке.

Само лезвие вышло очень острым, имеет вспомогательные зазубрины по кромке, что позволяет использовать клинок в любых условиях: в походе, на рыбалке, охоте и любом другом активном отдыхе. Годится нож и для бытового применения.

Цена: US $12.79

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Один из самых популярных китайских товаров с функцией беспроводной "воздушной мыши" и игрового контроллера движения.

Пульт настолько универсальный, что его можно программировать практически под любое устройство, работающее как на Android и Windows, так и на Linux, будь то ПК, ТВ-приставка, проектор или смарт-ТВ.

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Цена: US $10.39

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Благодаря этой точилке можно всегда содержать свои сверла в полном порядке, тем самым делая срок эксплуатации своих инструментов практически неограниченным.

Экономия очевидна – потратившись лишь один раз на этот элементарный в использовании девайс, можно не расходовать средства на новый инструментарий.

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Цена: US $34.65 - 35.81

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