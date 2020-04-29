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Недорогие и полезные товары с AliExpress: внешний аккумулятор, подарочная шкатулка, электрический триммер и другие

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В дни большой акции на AliExpress «Весенняя перезагрузка» каждый сможет найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Подарочная шкатулка с паролем «Da Vinci»

Креативный сувенир, который будет отличным подарком для тех, кто не понаслышке знаком с книгой «Код да Винчи» и не только. В шкатулке легко поместятся кольца, ожерелье, чеканные монеты и прочие ценности, как женские, так и мужские.

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Кроме того, покупатель может выбрать цвет кодированной шкатулки, поскольку она представлена не только в бронзовом и медном, но и в белом, а также в пурпурном оттенках.

Цена: US $39.99

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Цифровая рулетка     

На смену старым выдвижным рулеткам уже давно пришли более удобные и точные лазерные приборы, позволяющие за секунды получать нужные цифры без малейших усилий. 

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Вот и этот девайс способен работать на 40-метровой дистанции, моментально выводя данные на дисплей. При этом устройство получилось очень стильным и надёжным, легко выдерживает падение на твердую поверхность.

Цена: US $14.69 - 32.19

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Светодиодный прожектор

Универсальный прожектор с питанием от батареи через USB имеет вращающийся дисплей, пять сигнальных ламп и несколько вариантов мощности, представленной в конфигурациях на 500, 800 и 900 Вт.

Прожектор может светиться синим и красным цветом – компактный и удобный прибор для путешествий, кемпинга, активного отдыха, а также при всевозможных ЧС на дорогах.

Цена: US $53.81 - 75.63

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Внешний аккумулятор 

Главное преимущество повербанка Bateria Externa Movil от китайского производителя Wekome заключается в его ёмкости, которая составляет 10000 мАч. 

Кроме того, портативная батарея имеет стильный дизайн в форме бутылки, компактные габариты 10,6 x 4 x 2,4 см, а также два необычных варианта градиентного цветового оформления: фиолетово-красное и кислотное зелёное. 

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Цена: US $17.42 - 18.30

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Электрический триммер   

Универсальный инструмент от известного бренда WORKPRO позволяет быстро привести в порядок даже самый запущенный сад. 

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Две предусмотренные комплектные насадки имеют разный функционал, можно отлично справиться с густыми зарослями деревьев и кустов, и выровнять газон, срезая всю лишнюю растительность.

Цена: US $29.99 - 34.99

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РАСПРОДАЖА «ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА»

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