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Недорогие и полезные товары с AliExpress: мини-ноутбук, автомагнитола, противоударный чехол для смартфона и другие товары

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Друзья, на AliExpress полным ходом идёт распродажа «Весенняя перезагрузка»! Действуют скидки до 70% на все категории товаров, скидки на товары-бестселлеры и быстрая доставка в Россию.

В дни этой большой акции на AliExpress каждый сможет найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Беспроводные наушники

Отличная модель беспроводных наушников китайского бренда Anker с четырьмя микрофонами. Одного полного заряда аккумулятора  хватает на 7 часов непрерывного воспроизведения, продлить прослушивание музыки до 40 часов поможет комплектная док-станция. 

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Беспроводная передача аудиоконтента обеспечивается модулем Bluetooth 5.0, а защита от влаги – стандартом IPX7-rated и мембранными насадками.

Цена: US $53.19

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Портативный мини-ноутбук 

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Такой компактный ноутбук компании GPD с 6-дюймовым сенсорным дисплеем удобно брать с собой в дорогу и пользоваться им в стеснённых условиях. 

При этом речь идёт о полноценном мини-ПК с 4-ядерным процессором Intel Celeron, 8-гигабайтным ОЗУ и SSD-накопителем объёмом от 128 ГБ до 1 ТБ на выбор. 

Устройство работает под управлением операционной системы Windows 10.

Цена: US $387.89 - 665.97

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Автомагнитола          

Универсальный автомобильный 2 Din плеер Podofo, работающий на Android 8.1 и открывающей пользователю доступ ко всем Google-сервисам без исключения, имеет сенсорный экран с 7-дюймовой диагональю и матричным разрешением 1024x600 пикселей. 

Объём ОЗУ плеера составляет 1 ГБ при встроенном хранилище на 16 ГБ, которое можно расширить до 32 ГБ. Кроме того, устройство оснащено функциями Bluetooth, Wi-Fi, GPS и поддерживает до 16 языков, в том числе русский.

Товар можно заказать с российского склада, доставка бесплатная.

Цена: US $91.26 - 107.03

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Органайзер для инструментов

Отличный аксессуар для автомеханика и любого автомобилиста, в котором можно разместить большое количество всевозможных инструментов. Скручивается компактным рулетом и фактически является удобным органайзером. 

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Сумка имеет надежную фиксацию инструментов, эргономичную ручку-переноску и несколько вариантов цветового оформления.

Цена: US $8.52

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Противоударный чехол для смартфона            

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Универсальный кейс подойдет практически для любой модели iPhone, начиная с шестёрки и заканчивая самым последним 11Pro Max. 

Бампер плотно обтягивает смартфон со всех сторон, имеет полностью прозрачную пластиковую панель для экрана и прочный каркас с силиконовым чехлом внутри. 

Благодаря такой оболочке мобильному устройству нестрашны влага и удары, что позволяет использовать его на активном отдыхе. Кроме того, кейс укомплектован поворотным зажимом. 

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Цена: US $2.84 - 4.91

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