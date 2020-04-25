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С такой отвёрткой любой крепеж будет нипочём, даже если речь идёт о поврежденных, скрученных и заржавевших винтах.

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Наличие десяти универсальных сменных бит, крепкий корпус, выполненный из прочной и качественной стали, выдерживающая любые удары рукоятка, да ещё и компактный кейс в наборе – такое приобретение будет действительно удачным.

Цена: US $21.32

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Отличная беспроводная клавиатура от китайского производителя Orico, получившая удобное сенсорное управление и перезаряжающуюся аккумуляторную батарею ёмкостью 300 мАч.

Радиус работы устройства составляет 10 метров, а его размеры не превышают 14,2 x 9x 1,7 см, что позволяет использовать девайс в стеснённых условиях, подключая не только к ПК, но и к ТВ с функцией SMART.

Цена: US $11.64 - 15.22

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Беспроводные наушники ALWUP G03 в форм-факторе шейного обруча оснащены передатчиком Bluetooth 5.0 и ёмкой батареей, которой хватает на 300 часов работы в автономном режиме.

Ещё один плюс – это функциональность устройства, получившего удобное кнопочное управление на внутренней стороне ободка.

Наушники имеют высокую чувствительность до 96 дБ и качественное HiFi-звучание в широком диапазоне от 20 до 20000 Гц.

Цена: US $19.89 - 26.99

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Этот автомобильный аксессуар, выполненный в форме зеркала заднего вида, пользуется большой популярностью.

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Диагональ сенсорного экрана видеорегистратора Jansite составляет 10 дюймов, разрешение видеозаписи для обеих камер – 1080р.

Управление устройством осуществляется посредством тачскрина, для максимально безопасной парковки регистратор оснащён чувствительными датчиками.

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Цена: US $35.09 - 99.87

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Этот портативный повербанк от китайского бренда Easyacc, получивший стильный дизайн, облачён в элегантный алюминиевый корпус толщиной 13 мм с цифровым ЖК-дисплеем, отображающим остаток заряда.

Гаджет оснащённый двумя портами USB и одним разъёмом Type-C, имеет ёмкость 10000 мАч и небольшой вес 200 граммов.

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Цена: US $11.77 - 14.95

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