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Современный девайс, способный выполнять функции сразу трех измерительных приборов: омметра, вольтметра, а также амперметра, подойдет как профессиональному электрику, так и простому любителю.

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С помощью этого компактного помощника можно получить максимально точные данные силы тока, сопротивления, состояния диодов, постоянного и переменного напряжения и измерить многие другие показатели.

Единственное, что для этого понадобится – купить дополнительно две батарейки AAA, которые не идут в комплекте к мультиметру.

Цена: US $16.27 - 17.56

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Незаменимое подспорье для видеоблогеров, которое позволит снимать эффектные ролики в стиле экшн на скорости или в любых других экстремальных ситуациях. Разрешение 1080р позволяет, как впрочем, и внушительный угол обзора на 140 градусов и другие достоинства устройства.

Есть здесь и беспроводной передатчик Wi-Fi, и карта памяти на целых 128 Гб, и емкая аккумуляторная батарея на 2000 мАч, хотя само устройство получилось компактным, имеет габариты 4,3 x 8,2 см при весе в 110 г.

Цена: US $98.59 - 150.79

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Если маршрутизатор не справляется с поставленной задачей в полной мере, то стоит присмотреться к модели Wavlink AC600, работающей в двух частотных диапазонах на 2,4 и 5 GHz.

Кроме того, всенаправленность, надежная влагозащита и качественная раздача в радиусе 200 метров позволяет использовать устройство не только в помещении, но и на улице, что очень удобно.

Цена: US $45.06

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Бесконтактный дозатор выдаст нужную порцию мыла, стоит только поднести к нему руки. Также есть возможность отрегулировать подачу моющего средства, в результате чего устройство будет выдавать двойную или даже тройную его порцию.





Объема этой емкости хватит на 350 мл жидкого продукта, работает дозатор от четырех батареек, которых хватит на довольно долгий период.

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Цена: US $34.99

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Беспроводной манипулятор – мечта любого геймера, который хочет избавиться от ограничивающих движения проводов.

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Модель Rapoo от одноименного китайского производителя – отличный вариант с бесшумно работающими кнопками, приятным на ощупь покрытием и довольно приличной скоростью, достигающей 1300 dpi.

Одновременное подключение сразу к трем устройствам, благодаря наличию Bluetooth и Wi-Fi на борту мышки, также будут оценены покупателями по достоинству.

Цена: US $16.39

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