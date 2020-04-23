Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильная магнитола, fm-трансмиттер, болгарка и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
FM-трансмиттер
Тем, кто хочет оснастить свое авто универсальным радио-трансмиттером, стоит присмотреться к модели D4 китайского производства с технологией шумоподавления CVC, легко подключаемой через прикуриватель.
рекламаУстройство имеет 1,8-дюймовый цветной экран, порты USB, опцию быстрой зарядки гаджетов QC3.0, поддержку TF-карты, а также модуль беспроводной передачи данных Bluetooth.
Гаджет совместим с платформами Android и iOS. Есть возможность заказать товар со склада в России.
Цена: US $4.50 - 16.78
Очиститель воздуха
рекламаПолезный девайс для дома и автомобиля 70mai от китайского производителя Xiaomi работает, что называется, без шума и пыли, не только делая воздух чище, но и устраняя неприятные запахи.
Идеальный вариант для курильщиков и жителей домов со старым ремонтом, поскольку устройство реально обладает ощутимым освежающим эффектом.
Цена: US $68.39
Электронный универсальный гаджет
Стильная ретро-колонка Divoom Ditoo впишется в любой интерьер, благодаря своему элегантному дизайну и компактности.
Малые габариты музыкального гаджета никак не влияют на качество его звучания и функциональность.
Устройство имеет Bluetooth, опции будильника, календаря, пиксельной доски для ручной графики и даже рассчитано на самые примитивнее игрушки типа тетриса.
Цена: US $81.09
Автомобильная магнитола
реклама
Автомобильная магнитола Podofo с 4,1-дюймовым сенсорным дисплеем подойдёт тем, кто хочет слушать музыку за рулём, но не хочет тратить на такое оснащение больших денег.
Поимо низкой стоимости устройство имеет множество других достоинств. Среди них – удобное кнопочное управление, FM-радио, Bluetooth, камера заднего вида, порт USB 2.0, поддержка карты памяти TF и монтируемый на рулевое колесо пульт ДУ.
Цена: US $27.63 - 43.54
рекламаПосмотреть товар
Болгарка
Режущий 76-миллиметровый диск, вращающийся со скоростью 18 тысяч оборотов минуту, питание от сети 220 вольт, малый вес 810 г и размер рабочей области 9,52 мм в диаметре – характеристики болгарки YOUSAILING делают её незаменимым помощником для каждого хозяина.
Инструмент выполнен из качественной нержавеющей стали, имеет надёжный корпус, а также защитный кожух, отвечающий за безопасность во время рабочего процесса.
рекламаТовар можно заказать со склада в России.
Цена: US $34.77 - 37.37
ТЕХНОСКИДКИ ДО 50%
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила