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Тем, кто хочет оснастить свое авто универсальным радио-трансмиттером, стоит присмотреться к модели D4 китайского производства с технологией шумоподавления CVC, легко подключаемой через прикуриватель.

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Устройство имеет 1,8-дюймовый цветной экран, порты USB, опцию быстрой зарядки гаджетов QC3.0, поддержку TF-карты, а также модуль беспроводной передачи данных Bluetooth.

Гаджет совместим с платформами Android и iOS. Есть возможность заказать товар со склада в России.

Цена: US $4.50 - 16.78

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Полезный девайс для дома и автомобиля 70mai от китайского производителя Xiaomi работает, что называется, без шума и пыли, не только делая воздух чище, но и устраняя неприятные запахи.

Идеальный вариант для курильщиков и жителей домов со старым ремонтом, поскольку устройство реально обладает ощутимым освежающим эффектом.

Цена: US $68.39

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Стильная ретро-колонка Divoom Ditoo впишется в любой интерьер, благодаря своему элегантному дизайну и компактности.

Малые габариты музыкального гаджета никак не влияют на качество его звучания и функциональность.

Устройство имеет Bluetooth, опции будильника, календаря, пиксельной доски для ручной графики и даже рассчитано на самые примитивнее игрушки типа тетриса.

Цена: US $81.09

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Автомобильная магнитола Podofo с 4,1-дюймовым сенсорным дисплеем подойдёт тем, кто хочет слушать музыку за рулём, но не хочет тратить на такое оснащение больших денег.

Поимо низкой стоимости устройство имеет множество других достоинств. Среди них – удобное кнопочное управление, FM-радио, Bluetooth, камера заднего вида, порт USB 2.0, поддержка карты памяти TF и монтируемый на рулевое колесо пульт ДУ.

Цена: US $27.63 - 43.54

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Режущий 76-миллиметровый диск, вращающийся со скоростью 18 тысяч оборотов минуту, питание от сети 220 вольт, малый вес 810 г и размер рабочей области 9,52 мм в диаметре – характеристики болгарки YOUSAILING делают её незаменимым помощником для каждого хозяина.

Инструмент выполнен из качественной нержавеющей стали, имеет надёжный корпус, а также защитный кожух, отвечающий за безопасность во время рабочего процесса.

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Товар можно заказать со склада в России.

Цена: US $34.77 - 37.37

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