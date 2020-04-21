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Эта проводная игровая клавиатура в комплекте с компьютерной мышью имеет радужную и монохромная подсветку, яркость которой можно регулировать. Длина провода составляет 1,45 м, тип интерфейса – USB.

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Игровая компьютерная мышь тоже имеет проводной метод связи через USB-разъём, эффектную семицветную подсветку и 7 клавиш управления.

Цена: US $37.49

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Внешне самый простой навесной замок бренда Golden Security имеет современное оснащение в виде дактилоскопического сканера, позволяющего открывать устройство одним касанием пальца.

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При этом встроенная система запоминания позволяет вносить не один, а сразу десять отпечатков, делая замок доступным для эксплуатации всей семье.

Также стоит отметить высокую автономность новинки, которой хватит на целый год, после чего потраченный заряд восполняется от сети через USB.

Цена: US $12.86 - 13.79

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Клинки XITUO от потомков самураев, да ещё и с такой стильной эргономичной рукояткой, уж точно не будут лишними на кухне.

Высококлассное лезвие из качественной нержавеющей стали, уникальный дамасский узор, нанесенный посредством лазерной гравировки, прочное остриё.

Такие ножи понравятся не только хозяйке, но и профессиональному повару.

Цена: US $7.35 - 67.64

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Первое достоинство этого девайса от производителя GARAS заключается в его универсальности, ведь он подходит ко всем разъемам без исключения.

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Второе – простота и удобство крепления, обеспечиваемая сильной магнитной основой, намертво крепящейся к шнуру.

Сам шнур качественный, сохраняет свою целостность даже при долгой эксплуатации. Также предусмотрена поддержка быстрозарядной технологии, а также светодиодная индикация, информирующая пользователя об остатке зарядного цикла.

Цена: US $1.23 - 7.35

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Игровая клавиатура с механическими кнопками, русской и английской раскладкой, прочным корпусом из качественного алюминиевого сплава и пластика, и эффектной RGB-подсветкой – это ли не мечта геймера?

Не подкачало и удобство управления клавиатуры Motospeed CK104, поэтому противник будет однозначно повержен!

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Кроме того, есть возможность дополнительно приобрести большой коврик для компьютерной мыши, размер которого составляет 60 х 30 х 0,2 см.

Цена: US $39.75 - 46.23

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Недаром говорится, что мода ходит по кругу. Вот и тренд на газированную воду из различных напитков в домашних условиях стремительно отвоёвывает утраченные былые позиции.

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В любом случае, такой сифон китайского производства ни кому не помешает, тем более что стоит он совсем недорого.

Цена: US $28.28

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