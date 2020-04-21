Недорогие и полезные товары с AliExpress: механическая клавиатура, магнитный кабель для зарядки, японские кухонные ножи и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Игровая клавиатура и мышь
Эта проводная игровая клавиатура в комплекте с компьютерной мышью имеет радужную и монохромная подсветку, яркость которой можно регулировать. Длина провода составляет 1,45 м, тип интерфейса – USB.
рекламаИгровая компьютерная мышь тоже имеет проводной метод связи через USB-разъём, эффектную семицветную подсветку и 7 клавиш управления.
Цена: US $37.49
Замок с датчиком отпечатка пальца
Внешне самый простой навесной замок бренда Golden Security имеет современное оснащение в виде дактилоскопического сканера, позволяющего открывать устройство одним касанием пальца.
реклама
При этом встроенная система запоминания позволяет вносить не один, а сразу десять отпечатков, делая замок доступным для эксплуатации всей семье.
Также стоит отметить высокую автономность новинки, которой хватит на целый год, после чего потраченный заряд восполняется от сети через USB.
Цена: US $12.86 - 13.79
Японские кухонные ножи
Клинки XITUO от потомков самураев, да ещё и с такой стильной эргономичной рукояткой, уж точно не будут лишними на кухне.
Высококлассное лезвие из качественной нержавеющей стали, уникальный дамасский узор, нанесенный посредством лазерной гравировки, прочное остриё.
Такие ножи понравятся не только хозяйке, но и профессиональному повару.
Цена: US $7.35 - 67.64
Магнитный кабель для зарядки
Первое достоинство этого девайса от производителя GARAS заключается в его универсальности, ведь он подходит ко всем разъемам без исключения.
реклама
Второе – простота и удобство крепления, обеспечиваемая сильной магнитной основой, намертво крепящейся к шнуру.
Сам шнур качественный, сохраняет свою целостность даже при долгой эксплуатации. Также предусмотрена поддержка быстрозарядной технологии, а также светодиодная индикация, информирующая пользователя об остатке зарядного цикла.
Цена: US $1.23 - 7.35
рекламаПосмотреть товар
Механическая клавиатура
Игровая клавиатура с механическими кнопками, русской и английской раскладкой, прочным корпусом из качественного алюминиевого сплава и пластика, и эффектной RGB-подсветкой – это ли не мечта геймера?
Не подкачало и удобство управления клавиатуры Motospeed CK104, поэтому противник будет однозначно повержен!
рекламаКроме того, есть возможность дополнительно приобрести большой коврик для компьютерной мыши, размер которого составляет 60 х 30 х 0,2 см.
Цена: US $39.75 - 46.23
Сифон для газирования напитков
Недаром говорится, что мода ходит по кругу. Вот и тренд на газированную воду из различных напитков в домашних условиях стремительно отвоёвывает утраченные былые позиции.
реклама
В любом случае, такой сифон китайского производства ни кому не помешает, тем более что стоит он совсем недорого.
Цена: US $28.28
ТЕХНОСКИДКИ ДО 50%
реклама
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила