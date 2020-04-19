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Недорогие и полезные товары с AliExpress: сетевой набор инструментов, мультитул, универсальный шуруповёрт и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Мультитул

Этот полезный инструмент на все случаи жизни продается в чехле и имеет множество выдвижных насадок, что называется, на любой вкус и цвет: плоскогубцы, нож, пилочки, открывалка, ножницы и комплектные биты. 

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Конечно, наблюдается незначительный люфт, но совсем некритичный, особенно если учесть стоимость мультитула бренда GANZO и его компактность. 

Цена: US $37.59 - 37.79

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OTG+USB флешка

Универсальная флешка TEXT ME может подключаться, как через USB-интерфейс к стационарной компьютерной технике, так и через microUSB к мобильной электронике. 

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Конечно, не всем понравится устаревший microUSB, на смену которому уже давно пришёл стандарт USB Type-C, но этот недостаток полностью компенсируют стоимость и широкий выбор объёмов памяти устройства от 4 до 64 ГБ. 

Цена: US $1.96 - 3.67

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Замок

Главная особенность этого замка заключается в том, что он открывается за считанные секунды только одним касанием пальца, биометрические данные которого нужно предварительно занести в память устройства.

На отпечатки других пальцев вашей руки замок реагировать не будет. Кроме того, устройство имеет степень защиты от воды и пыли по стандарту IP65, и заряжается через USB-разъём.

Цена: US $30.52

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Шуруповёрт 4 в 1

Отличный прибор компании LOMVUM с четырьмя сменными насадками и большим количеством комплектных бит. 

Наличие USB обеспечивает зарядку, а три насадки для вкручивания (обычная, смещенная и под прямым углом) позволяют быстро и легко справиться с поставленной задачей. 

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Если же использовать 90-градусную насадку, то можно запросто резать бумагу и картон.

Цена: US $22.07 - 45.11

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Профессиональный сетевой набор инструментов

Основное предназначение инструментов этого набора – быстрый и безопасный обжим сетевого кабеля без малейших намеков на заедание или зажевывание. 

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Входит сюда и тестер с точными показаниями и острый нож, с помощью которого можно аккуратно и легко зачистить изоляцию.

Стоит отметить, что представленная в наборе комплектация полностью соответствует заявленной, причем без брака и некачественной сборки. 

Цена: US $16.93

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ТЕХНОСКИДКИ ДО 50%

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