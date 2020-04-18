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Яркий монитор ZEUSLAP с поддержкой 4K, высокой контрастностью и внушительным матричным разрешением в 2160 x 3840 пикселей был представлен в двух экранных конфигурациях на 12,5 и 15,6 дюйма. Идеально подходит не только для ПК, но и для ноутбуков, приставок и даже смартфонов.

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Кроме того, это отличное решение для тех, кому не хватает одного экрана, что особенно актуально при монтаже и работе с графическими приложениями.

Порадует и компактность модели, легко помещающейся в сумку, наличие комплектного чехла, двух USB и HDMI-кабеля, а также USB-порта, позволяющего обходиться без блока питания.

Цена: US $139.00 - 229.00

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Необычный органайзер New-Bring позволяет держать в одном месте не только деньги, но и банковские карты, ключи и визитки. В нем хватит места и для всякой мелочевки, включая всевозможные инструменты и аксессуары, типа бутылочной открывашки и флеш-накопителя USB.

Цвет корпуса зажима представлен в трех разных оттенках. Само устройство выполнено из нержавейки и авиационного алюминия, имеет габариты 1,1 x 9,2 x 5,8 см.

Цена: US $26.94

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Это на первый взгляд простое приспособление PowerCube имеет четыре розетки европейского стандарта и два универсальных USB-порта. При необходимости можно подключать несколько розеток вместе и тем самым увеличивать функциональность.

Вес аксессуара составляет 250 граммов, а габариты 7,6 x 7,6 x 11,6 см, благодаря чему устройство выглядит весьма аккуратным и компактным.

Цена: US $13.00 - 16.64

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С таким компактным приспособлением, велосипедист может не бояться любой поломки, на помощь всегда придет ключ для спиц, 2-сторонний напильник, монтажка покрышек с фиксатором, шестигранник, плоская и крестообразная отвертки, биты и насадка для снижения атмосферного давления в шинах.

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Не обошлось и без откидного ключа, рассчитанного на три вида гаек с 8, 10 и 15-мм диаметром.

Цена: US $11.89

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Благодаря этому удобному и компактному устройству китайского бренда LIHUACHEN, можно раз и навсегда позабыть о проблеме затупившихся ножей.

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В основе устройства используется вовсе не точильный камень, а зернистая лента, а точнее, целых пять лент с разной степенью абразивности, что позволяет регулировать уровень заточки режущего элемента.

Цена: US $72.90 - 125.90

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