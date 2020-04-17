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Недорогие и полезные товары с AliExpress: большой набор инструментов, ударная отвёртка, смарт-розетка с Wi-Fi и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Большой набор инструментов

Универсальный набор для автомобилиста от известного бренда WORKPRO имеет в своей комплектации 111 различных инструментов, начиная с молотка, шестигранных ключей, и заканчивая плоскогубцами, ножами, гаечными ключами и т.д. 

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Все инструменты размещаются в алюминиевом ящике на колёсиках, сделаны из хромированной стали, защищены от коррозии и оснащены удобными рукоятками, которые не скользят и не давят на руки.

Цена: US $90.99 - 160.99

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Набор инструментов WORKPRO

Ещё один шикарный набор инструментов от того же производителя, состоящий из 119 инструментов, в том числе отвёрток, гаечных ключей, плоскогубцев, молотка, пилы, ножа и так далее. 

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Все желающие приобрести этот первоклассный набор могут заказать его прямо со склада в России и, таким образом получить свою посылку гораздо быстрее, чем это обычно происходит при отправке из Китая.

Цена: US $97.49 - 129.99

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Смарт-розетка с Wi-Fi

Умная розетка-удлинитель AOFO имеет сетевой фильтр с защитой от перенапряжения, четыре розетки европейского стандарта и четыре USB-порта для зарядки гаджетов.

Управляется дистанционно со смартфона путём синхронизации по Wi-Fi-соединению через специальное мобильное приложение. Длина кабеля 1,8 метра, напряжение сети 220 вольт, подходит для дома и офиса.

Цена: US $25.51

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Ударная отвёртка с битами

Такая ударная отвёртка будет вашим идеальным помощником во время ремонтных работ, как дома, так и в гараже. Инструмент предназначен для выкручивания заржавевших болтов, винтов и саморезов. 

Так как отвёртка покрыта чёрным оксидным покрытием для предотвращения ржавчины и сколов, имеет текстурированную ручку для надёжного захвата и усиленный металлический корпус, который может выдержать большие нагрузки, допускается её применение с молотком.

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Цена: US $15.55 - 18.87

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Стереонаушники 

Стереонаушники ZEALOT B570 оснащены цифровым дисплеем, радио, плеером и синхронизируются со смартфоном через Bluetooth 4.0. Кроме того, есть возможность подключения к источнику аудиконтента при помощи кабеля со штекером 3,5 мм.

Устройство имеет слот для карты Micro-SD и поддерживает объём до 32 ГБ. Полного заряда аккумуляторной батареи ёмкостью 400 мАч хватает на 8-10 часов воспроизведения музыки.

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Цена: US $16.49

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Термос

Термос Deerma производства Xiaomi позволяет не только сохранить напиток горячим, но и подогреть его в случае необходимости – отличная штука, если вы берёте с собой на работу или в поход чай или кофе. 

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На корпусе устройства имеется датчик, отображающий актуальную температуру напитка, кроме того, можно выставить значение до какого нужно его нагреть. Объём термоса составляет 350 мл, а мощность – 300 Вт, этого вполне достаточно, чтобы нагреть и даже вскипятить жидкость.

Цена: US $24.81 - 25.68

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ТЕХНОСКИДКИ ДО 50%

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