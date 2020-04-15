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Эффектный аксессуар, получивший изогнутый форм-фактор и высококачественную звуковую передачу.

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Удобная, а самое главное, надежная фиксация на ухе, позволит не потерять наушник даже во время интенсивной тренировки, давая возможность слушать любимые треки и принимать звонки.

Цена: US $7.99 - 21.99

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Этот удобный мини-кейс позволит всегда иметь компьютерную мелочевку под рукой без шансов на её потерю.

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Эргономичное внутреннее деление на отсеки позволит компактно разместить как SIM-карты и ключи для слотов, так и устройства покрупнее, среди которых карты памяти разных форматов.

Но и это еще не все, плотно закрывающийся кейс получил возможность прямого подключения к ПК через комплектный USB-шнур.

Цена: US $14.99

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Этот повербанк имеет ёмкость 54000 мАч, такого потенциала хватит на зарядку любого устройства, а если речь идёт о мелких гаджетах, то сразу нескольких из них – все необходимые выходы и порты имеются.

Питает этот внешний аккумулятор даже крупную технику, работающую от сети 220 В, поэтому на случай частых проблем со светом, 250-ваттное устройство станет настоящим спасением.

На зарядку самого аккумулятора, оснащенного LED-фонарем и удобной ручкой-переноской, уходит не более 7 часов. Кроме того, есть возможность приобрести АКБ, укомплектованную солнечной батареей.

Цена: US $180.40 - 284.99

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Эта охранная система легко монтируется на входную дверь или окно, имеет эргономичное управление с пульта-брелка дистанционного типа. Работает от обычных батареек стандарта AAA, срабатывая при несанкционированном доступе и малейшем звуке в 105 дБ.

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Блок имеет габариты 8,5 x 4 см, есть защита от детей и возможность работы в достаточно широком температурном диапазоне от -10 до +60 градусов.

Цена: US $5.95 - 17.85

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Сенсорные смесители стоят немалых денег, но это не повод, чтобы лишать себя комфорта. Вместо этого можно приобрести бюджетную автоматическую насадку на кран.

Сенсор насадки мгновенно реагирует на приближение рук и подает воду только в случае необходимости, что гарантирует экономичный расход воды.

Цена: US $16.43 - 31.93

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Очень стильный рюкзак из водонепроницаемой ткани для ноутбука и не только, в продаже имеется два варианта на 22 и 30 литров, с расчетом на девайсы с диагональю 14 и 15 дюймов.

Наличие внутренних карманов позволяет разместить внутри рюкзака множество других важных аксессуаров, начиная с повербанка и заканчивая бумажником, а боковое расположение разъёма для зарядки даст возможность быстро восстановить потраченный цикл любого гаджета.

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Цена: US $35.10 - 38.61

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