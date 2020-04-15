Недорогие и популярные товары для выживания с AliExpress: мощный повербанк, водонепроницаемый рюкзак, вluetooth-наушник и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Bluetooth-наушник
Эффектный аксессуар, получивший изогнутый форм-фактор и высококачественную звуковую передачу.
рекламаУдобная, а самое главное, надежная фиксация на ухе, позволит не потерять наушник даже во время интенсивной тренировки, давая возможность слушать любимые треки и принимать звонки.
Цена: US $7.99 - 21.99
Органайзер для карт памяти и сим-карт
Этот удобный мини-кейс позволит всегда иметь компьютерную мелочевку под рукой без шансов на её потерю.
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Эргономичное внутреннее деление на отсеки позволит компактно разместить как SIM-карты и ключи для слотов, так и устройства покрупнее, среди которых карты памяти разных форматов.
Но и это еще не все, плотно закрывающийся кейс получил возможность прямого подключения к ПК через комплектный USB-шнур.
Цена: US $14.99
Мощный внешний аккумулятор
Этот повербанк имеет ёмкость 54000 мАч, такого потенциала хватит на зарядку любого устройства, а если речь идёт о мелких гаджетах, то сразу нескольких из них – все необходимые выходы и порты имеются.
Питает этот внешний аккумулятор даже крупную технику, работающую от сети 220 В, поэтому на случай частых проблем со светом, 250-ваттное устройство станет настоящим спасением.
На зарядку самого аккумулятора, оснащенного LED-фонарем и удобной ручкой-переноской, уходит не более 7 часов. Кроме того, есть возможность приобрести АКБ, укомплектованную солнечной батареей.
Цена: US $180.40 - 284.99
Система охранной сигнализации
Эта охранная система легко монтируется на входную дверь или окно, имеет эргономичное управление с пульта-брелка дистанционного типа. Работает от обычных батареек стандарта AAA, срабатывая при несанкционированном доступе и малейшем звуке в 105 дБ.
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Блок имеет габариты 8,5 x 4 см, есть защита от детей и возможность работы в достаточно широком температурном диапазоне от -10 до +60 градусов.
Цена: US $5.95 - 17.85
Сенсорная насадка Xiaomi
рекламаСенсорные смесители стоят немалых денег, но это не повод, чтобы лишать себя комфорта. Вместо этого можно приобрести бюджетную автоматическую насадку на кран.
Сенсор насадки мгновенно реагирует на приближение рук и подает воду только в случае необходимости, что гарантирует экономичный расход воды.
Цена: US $16.43 - 31.93
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Рюкзак
Очень стильный рюкзак из водонепроницаемой ткани для ноутбука и не только, в продаже имеется два варианта на 22 и 30 литров, с расчетом на девайсы с диагональю 14 и 15 дюймов.
Наличие внутренних карманов позволяет разместить внутри рюкзака множество других важных аксессуаров, начиная с повербанка и заканчивая бумажником, а боковое расположение разъёма для зарядки даст возможность быстро восстановить потраченный цикл любого гаджета.
рекламаЦена: US $35.10 - 38.61
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