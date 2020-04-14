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Недорогие и популярные товары для выживания с AliExpress: тактический пояс, армейский нож, походный набор и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и недорогие товары для выживания, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Армейский нож                                 

Эффектный клинок с вычурной резьбой и надежным титановым покрытием, который можно носить в не менее стильных комплектных ножнах. 

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Длина лезвия, составившая 98 мм, позволит использовать такой нож для разных целей, поэтому высокая выживаемость с ним уж точно обеспечена. 

Цена: US $28.32

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Тактический пояс

Эта армейская экипировка в значительной мере облегчит даже самый тяжелый и дальний путь, подойдет для охотников, рыболовов, любителей страйкбольного спорта. 

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Качественный эргономичный пошив и регулируемые застежки позволят практически не ощутить на себе тяжесть груза, а прицепные барсетки дадут возможность вынести на себе его большое количество.

Цена: US $8.74 - 9.08

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Жилет

Универсальная модель непромокаемого жилета рассчитана на разные габариты и погодные условия. 

Так, «дышащая» сетка позволит легче перенести жару, а множество накладных карманов с качественными молниями дадут возможность всегда иметь при себе все необходимое.

Цена: US $15.81

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Походный набор

С таким набором любой поход имеет все шансы превратиться в настоящий гастрономический тур.

Отличное качество исполнения, алюминиевый сплав, съемные ручки не нагревающиеся при готовке, комплектные лопатки и губки для мытья, а также возможность приобретать отдельные позиции – у этих сковородок-котелков, действительно, очень много преимуществ.

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Цена: US $9.39 - 26.60

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Набор для выживания

Если иметь при себе такой боекомплект, то и апокалипсис не страшен, а активный отдых в лесу тем более. 

Цепь для резьбы, несколько миниатюрных отверток, огниво, светодиодный фонарик, складной нож, спальный мешок, компас и компактная сумка, куда можно все это спрятать – участники «Последнего героя» мечтали бы о таком наборе!

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Цена: US $23.04

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