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Набор инструментов Mijia Deli от известной китайской компании Xiaomi предназначенный для ремонта и имеющий комплектацию 33 в 1, станет отличным приобретением и незаменимым помощником для каждого компьютерного мастера.

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Цена: US $11.41

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Большинство комплектных проводов USB оказываются слишком короткими, сильно усложняя эксплуатацию. Но этот вопрос решаем, сегодня есть возможность приобрести кабельный удлинитель, представленный в трех размерах на 5, 10 и 15 метров.

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Аксессуар получил два цветовых решения (черный и синий), а также прочное покрытие, которому не страшны домашние питомцы.

Кроме того, коннектор подойдет не только для подключения к ПК, но и для выведения USB на рабочий стол, а также для выполнения многих других ежедневных сценариев.

Цена: US $7.71 - 18.00

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Особенностью этой клавиатуры заключается в рекордно большом тачпаде.

Клавиатура беспроводная, с возможностью подключения к сети через предусмотренный USB, имеет русифицированный ввод, а также высокую чувствительность клавиш, мгновенно реагирующих на каждое нажатие.

Цена: US $28.99 - 29.99

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Не стоит хранить кухонные ножи вместе с другими столовыми приборами, поскольку такой подход способствует их быстрому затуплению.

Вместо этого стоит приобрести такой компактный держатель из нержавеющей стали. Размеры держателя универсальные и составляют 25 x 10 x 10 см.

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Цена: US $3.16 - 15.29

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Отличное решение от Xiaomi, которое позволит перемещать монитор над рабочим столом, выбирая максимально удобное его расположение.

При этом гибкий кронштейн легко выдержит дисплей с 32-дюймовой диагональю и массой 9 кг, который можно будет располагать под разным углом обзора.

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Цена: US $94.20 - 143.68

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Необычный комплект, в котором компактные TWS-вкладыши крепятся к экрану фитнес-трекера, снижая риски утери, как в случаях с комплектными боксами и без них.

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Сам браслет, помимо функции smart-часов, обеспечивает зарядом наушники. Ёмкость аккумуляторной батареи браслета составляет 160 мАч, а гарнитуры – 35 мАч.

Дисплей гаджета имеет разрешение 160 х 80 пикселей, заряда аккумулятора хватит на 7 дней активной эксплуатации и две недели работы в режиме сна.

Цена: US $43.65

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