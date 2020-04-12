Недорогие и полезные товары с AliExpress: USB-удлинитель, клавиатура с тачпадом, кронштейн для монитора и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Набор инструментов
Набор инструментов Mijia Deli от известной китайской компании Xiaomi предназначенный для ремонта и имеющий комплектацию 33 в 1, станет отличным приобретением и незаменимым помощником для каждого компьютерного мастера.
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Цена: US $11.41
USB-удлинитель
Большинство комплектных проводов USB оказываются слишком короткими, сильно усложняя эксплуатацию. Но этот вопрос решаем, сегодня есть возможность приобрести кабельный удлинитель, представленный в трех размерах на 5, 10 и 15 метров.
рекламаАксессуар получил два цветовых решения (черный и синий), а также прочное покрытие, которому не страшны домашние питомцы.
Кроме того, коннектор подойдет не только для подключения к ПК, но и для выведения USB на рабочий стол, а также для выполнения многих других ежедневных сценариев.
Цена: US $7.71 - 18.00
Клавиатура с тачпадом
Особенностью этой клавиатуры заключается в рекордно большом тачпаде.
Клавиатура беспроводная, с возможностью подключения к сети через предусмотренный USB, имеет русифицированный ввод, а также высокую чувствительность клавиш, мгновенно реагирующих на каждое нажатие.
Цена: US $28.99 - 29.99
Держатель для ножей
Не стоит хранить кухонные ножи вместе с другими столовыми приборами, поскольку такой подход способствует их быстрому затуплению.
Вместо этого стоит приобрести такой компактный держатель из нержавеющей стали. Размеры держателя универсальные и составляют 25 x 10 x 10 см.
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Цена: US $3.16 - 15.29
Кронштейн для монитора
Отличное решение от Xiaomi, которое позволит перемещать монитор над рабочим столом, выбирая максимально удобное его расположение.
При этом гибкий кронштейн легко выдержит дисплей с 32-дюймовой диагональю и массой 9 кг, который можно будет располагать под разным углом обзора.
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Цена: US $94.20 - 143.68
Смарт-браслет с наушниками
Необычный комплект, в котором компактные TWS-вкладыши крепятся к экрану фитнес-трекера, снижая риски утери, как в случаях с комплектными боксами и без них.
рекламаСам браслет, помимо функции smart-часов, обеспечивает зарядом наушники. Ёмкость аккумуляторной батареи браслета составляет 160 мАч, а гарнитуры – 35 мАч.
Дисплей гаджета имеет разрешение 160 х 80 пикселей, заряда аккумулятора хватит на 7 дней активной эксплуатации и две недели работы в режиме сна.
Цена: US $43.65
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