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Универсальный набор пригодится на хозяйстве в каждом доме или гараже, требует минимального места для хранения.

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Приятный бонус – качественная сталь, исполнение и грамотно подобранный ассортимент, а также наличие удобного кейса для сортировки и компактной перевозки инструмента.

Цена: US $31.40 - 49.97

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Уникальный аксессуар, способный не только приподнимать ноутбук, но и обеспечивать его качественное охлаждение, в подставку встроен роторный механизм для непрерывной воздушной циркуляции.

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Воздуха этот мини-ротор вырабатывает столько, что ни о каком перегреве не может быть и речи, а подсветка позволяет работать с комфортом даже в ночное время суток.

Габариты подставки составляют 28,8 x 6,5 см, она поместится в условиях самого ограниченного пространства, подходит не только для ноута, но и для планшета или смартфона.

Цена: US $24.54

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Отличный презент как для профессионального строителя, так и для любителя.

Рулетка имеет множество достоинств: высокую точность измерения лазерным лучом, сверхпрочную гибкую ленту, которой не грозят растяжение и поломки, а также встроенное колёсико, позволяющее снимать замеры без отрыва прибора от рабочей поверхности.

Цена: US $10.79

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С виду совершенно простой, но необыкновенный коврик идеально впишется в современный интерьер и параллельно пополнит заряд севшего мобильного устройства.

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Габариты аксессуара позволяют свободно размещать на нём не только мышку, но и смартфон, и всевозможную мелочёвку.

Подключение зарядного коврика к сети осуществляется через комплектный USB-кабель.

Цена: US $14.19

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Пожалуй, самый необычный форм-фактор беспроводных наушников, выполненный в виде трикотажной спортивной повязки.

Устройство оснащено модулем Bluetooth 4.2, аккумулятором ёмкостью 180 мАч, обеспечивающим высокую автономность до 6-7 часов, достаточно мощными динамиками, дающими качественное звучание без посторонних шумов, и USB-кабелем.

Громкость звука регулируется прямо на повязке, которая плотно облегает голову.

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Цена: US $3.78

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