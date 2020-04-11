Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор инструментов, лазерная рулетка, bluetooth-наушники и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Набор инструментов
Универсальный набор пригодится на хозяйстве в каждом доме или гараже, требует минимального места для хранения.
рекламаПриятный бонус – качественная сталь, исполнение и грамотно подобранный ассортимент, а также наличие удобного кейса для сортировки и компактной перевозки инструмента.
Цена: US $31.40 - 49.97
Охлаждающая подставка под ноутбук
Уникальный аксессуар, способный не только приподнимать ноутбук, но и обеспечивать его качественное охлаждение, в подставку встроен роторный механизм для непрерывной воздушной циркуляции.
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Воздуха этот мини-ротор вырабатывает столько, что ни о каком перегреве не может быть и речи, а подсветка позволяет работать с комфортом даже в ночное время суток.
Габариты подставки составляют 28,8 x 6,5 см, она поместится в условиях самого ограниченного пространства, подходит не только для ноута, но и для планшета или смартфона.
Цена: US $24.54
Лазерная рулетка
Отличный презент как для профессионального строителя, так и для любителя.
Рулетка имеет множество достоинств: высокую точность измерения лазерным лучом, сверхпрочную гибкую ленту, которой не грозят растяжение и поломки, а также встроенное колёсико, позволяющее снимать замеры без отрыва прибора от рабочей поверхности.
Цена: US $10.79
Коврик для мыши + беспроводная зарядка
С виду совершенно простой, но необыкновенный коврик идеально впишется в современный интерьер и параллельно пополнит заряд севшего мобильного устройства.
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Габариты аксессуара позволяют свободно размещать на нём не только мышку, но и смартфон, и всевозможную мелочёвку.
Подключение зарядного коврика к сети осуществляется через комплектный USB-кабель.
Цена: US $14.19
Беспроводные наушники для бега
рекламаПожалуй, самый необычный форм-фактор беспроводных наушников, выполненный в виде трикотажной спортивной повязки.
Устройство оснащено модулем Bluetooth 4.2, аккумулятором ёмкостью 180 мАч, обеспечивающим высокую автономность до 6-7 часов, достаточно мощными динамиками, дающими качественное звучание без посторонних шумов, и USB-кабелем.
Громкость звука регулируется прямо на повязке, которая плотно облегает голову.
рекламаЦена: US $3.78
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