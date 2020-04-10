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Китайское качество может быть хорошим, и эта палатка – наглядное тому подтверждение.

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Куполообразная конструкция с двухслойным непромокаемым покрытием из сетки и брезента, эргономичными карманами и липучками на дверях, крючком для подвесного фонаря, а также каркасом из двух дуг сделает отдых на природе максимально комфортным.

Цена: US $71.10 - 88.99

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Модель горелки Auto с компактными габаритами 18 x 17 см и весом 700 граммов, позволит быстро приготовить любое блюдо.

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В отверстие для горючей жидкости можно заливать разные виды горючего, начиная с керосина и спирта, и заканчивая смесью для разжигания костра.

Газовый обогреватель работает абсолютно бесшумно, с отсутствием запахов ГСМ.

Цена: US $12.86

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Отличное решение от LIXADA, которое позволит держать при себе все необходимые приспособления для рыбной ловли.

Специальный рыболовный жилет имеет для этого 11 накладных и внутренних карманов и удобные регулируемые ремни.

В жилете есть место для термоса, а также для пары бутербродов, поэтому голодным рыбак уж точно не останется.

Цена: US $17.55 - 25.45

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Универсальный инструмент от FBIQQ с 39-сантиметровой рукояткой и лезвием 9,5 x 0,2 см, имеет вес 800 граммов и требует минимального места в походном рюкзаке.

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Качество клинка, выполненного из стали марки 440C, обладающей степенью твердости 56HRC, позволит справиться с любой задачей – от рубки дров до измельчения бараньей туши для приготовления ароматного плова на костре.

Цена: US $21.59

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С этим компактным GPS-устройством точно не потеряешься, причем как на суше, так и в воде. Погрешность навигатора минимальна – 1 метр, емкость аккумулятора составляет 2500 мАч, что является вполне приличным показателем для обслуживания 2,4-дюймового навигационного дисплея.

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Кроме того, устройство оснащено компасом, голосовым ассистентом и имеет защиту от воды IP65. О переходнике придется позаботиться, поскольку американская вилка GPS не подходит для наших розеток.

Цена: US $83.38

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