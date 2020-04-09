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Недорогие и популярные товары для выживания с AliExpress: походный набор, армейский нож, смарт-часы с GPS и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и недорогие товары для выживания, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Перчатки с подсветкой

Такие перчатки пригодятся на разные случаи жизни: для ночной рыбалки, работы в гараже без света или апокалипсиса. А все потому что аксессуар оснащен эргономичной подсветкой, выполнен из тянущегося неопрена с надежной защитой от воды, регулирующимися ремешками и кнопкой питания на запястье. 

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При этом не обязательно покупать пару, можно ограничиться только правой или левой перчаткой, которых также будет вполне достаточно для подсветки наживки или другого предмета.

Цена: US $2.73 - 5.41

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Портативный фонарь

Это не просто фонарь, а полноценный внешний аккумулятор, пусть и с небольшой емкостью в 1,8 мАч. Если же использовать аксессуар по прямому назначению, то его автономности хватит на целых 6 часов беспрерывной работы. 

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Есть здесь и информативная индикация, мигающая зеленым светом непосредственно во время зарядки или горящая красным во время рабочего процесса. Яркость прибора составила 300 люмен, этого вполне достаточно для освещения той же палатки или другого небольшого пространства. 

Три рабочих режима, среди которых яркий, тусклый и мигающий, помогут сэкономить заряд, а встроенные крючки и магниты позволят подвешивать фонарик в любом удобном месте.

Цена: US $3.99 - 7.99

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Смарт-часы Коламбус V-1000

Отличное решение для туристического похода, поскольку это не только часы, но еще и термометр, барометр, гигрометр, высотометр, секундомер и GPS-навигатор с функцией записи данных. 

Порадует покупателей и точность показаний, а также простота настройки и эксплуатации этого компактного гибридного гаджета.

Цена: US $85.00

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Походный набор для выживания

С таким набором не страшно потеряться даже в глухом лесу, поскольку в нем есть все необходимое. Лазерная указка, фонарик, тактическая ручка, одеяло с фольгированным слоем, складной нож, свисток, многофункциональный браслет и даже проволочная пила. 

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Довершает весь этот ассортимент компактный кейс-органайзер, в котором есть место для каждой составляющей набора.

Цена: US $16.73 - 22.96

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Портативный душ

Теперь во время походов можно соблюдать полную гигиену, захватив с собой это компактное приспособление для принятия уличного душа. 

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Плотная бочка размером 46x20 см, 2-метровый шланг, удобная подушка для регулирования напора подаваемой струи и 11 литров воды сделают свое дело, обеспечив свежесть и отличное самочувствие на протяжении всего активного отдыха.

Цена: US $30.49

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Армейский нож

Складной армейский нож высокой твердости для выживания в полевых условиях. Материал ручки ножа изготовлен из высокопрочного пластика.

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Длина лезвия составляет 95 мм, ширина – 28 мм, а длина ручки 130 мм.  Материал, из которого выполнено лезвие, это нержавеющая сталь 440C.

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Такой нож будет вашим лучшим приобретением при подготовке к походу в джунгли дикой природы. 

Цена: US $10.88

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ТОВАРЫ ДЛЯ АВТО: СКИДКИ ДО 50% 

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