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Этот летающий и светящийся спиннер, выполненный в форме НЛО, имеет вращение на 360 градусов. За его автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 100 мАч, который заряжается с помощью USB-кабеля.

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Время работы спиннера при полном заряде батареи составляет 15 минут. Отличное средство для развлечения, отвлечения от насущных проблем и снятия стресса. Размер изделия - 10 х 8 см, вес - 60 граммов.

Цена: US $12.71

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Уличное освещение может стать настоящим украшением придомовой территории, если использовать такую эффектную инсталляцию в виде одуванчика.

Стоит осветительный светодиодный прибор недорого и предлагается в двух конфигурациях на 90 и 150 LED с возможностью цветовой регулировки. Расходы на эксплуатацию минимальные, поскольку фонари питаются от солнечной энергии, работая до 10 часов в режиме полной автономности.

Особенно красиво смотрятся группы таких одуванчиков, которые не только качественно освещают, но и декорируют любое пространство.

Цена: US $8.45 - 18.92

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Имея такое устройство от компании Xiaomi, можно печатать фото с любого мобильного устройства, как говорится, не отходя от кассы.

Габариты новинки составляют 8,5 х 12,4 см, что позволяет всегда иметь гаджет при себе, печатая снимки без подключения к сети, поскольку аксессуар имеет свой аккумулятор.

Размер готовых фото 5 х 7,6 см, для печати рекомендуется использовать специальную проявляющуюся бумагу в наборах по 20 и 50 штук, которая работает без чернил, сокращая расходы на эксплуатацию устройства.

Цена: US $10.19 - 62.89

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Необычная мерная ложка с электронным дисплеем поможет максимально точно взвесить все продукты, не промахнувшись с рецептом.

Простейшая эксплуатация и высокая автономность, обеспечиваемая съёмными батарейками, только добавляют этому миниатюрному кухонному гаджету бонусов.

Цена: US $4.94

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О проблеме сухого воздуха можно будет забыть навсегда, если приобрести устройство ANIMORE, которые помимо качественного увлажнения воздуха может распылять эфирные масла.

Ёмкий резервуар, рассчитанный на 4 литра воды, и возможность управления девайсом с дистанционного пульта в значительной мере упростит эксплуатацию.

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Прежде всего, этот увлажнитель пригодится семьям с маленькими детьми, а также любителям декоративных растений.

Цена: US $25.00 - 37.00

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Эта кружка с двойными закалёнными стенками имеет очень стильный и необычный вид. Её вместительность довольно большая и составляет 250 мл.

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Кроме того, эта кофейная кружка может выдержать практически любые температурные перепады, не трескаясь, не потея и не обжигая ваши руки. Будет отличным креативным подарком близкому человеку.

Цена: US $0.01 - 5.21

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