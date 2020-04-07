Недорогие и популярные аксессуары для смартфона с AliExpress: беспроводная зарядка, защита для кабеля, попсокет и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Попсокет
Попсокет – это специальный держатель на липучке круглой формы. Простое устройство позволяет удерживать мобильный телефон в руках и пользуется большой популярностью среди детей и молодёжи.
рекламаЦена US $0.84 - 0.99
Кроме того, прекрасной половине общества стоит присмотреться к другому варианту аксессуара в форме кольца, получившему откидную, а не раздвижную конструкцию.
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Повербанк
Портативное зарядное устройство с ёмкостью 10000 мАч и размером меньше смартфона, сможет обеспечить два полных зарядных цикла любого современного флагмана.
Лёгкий, компактный гаджет имеет порта USB, разъёмы miniUSB и Type-C, а также LED-дисплей, отображающий остаток процентного заряда.
Цена: US $9.63 - 11.53
Быстрое зарядное устройство
Отличный аксессуар за свои деньги, получивший три USB-порта, поддержку технологии быстрого заряда FastCharge и небольшой LED-дисплей для отображения показателей силы тока и напряжения.
Вариативность цветового оформления позволяет приобрести зарядку в классическом чёрном и белом исполнении.
Цена: US $4.05 - 4.82
Подставка для смартфона и планшета
Это один из самых востребованных аксессуаров, способный сделать максимально комфортным просмотр любого видеоконтента на смартфоне.
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К неоспоримым преимуществам подставки можно отнести её компактность 8,5 x 9,5 см, возможность регулировки наклона, а также универсальность, поскольку устройство можно использовать не только для смартфонов, но и для планшетов.
Цена: US $3.13 - 11.06
Защита для кабеля
рекламаУ многих смартфонов место соединения кабеля с адаптером является крайне уязвимым, и поэтому приходится часто менять даже фирменную продукцию, а что уж говорить о китайских аксессуарах.
Однако с этими яркими силиконовыми пружинками, доступными на выбор в четырёх разных цветах, можно забыть о проблеме, поскольку они обеспечат надёжную защиту ломкого участка кабеля.
Цена: US $0.09 - 1.39
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Беспроводная зарядка
Несмотря на более медленную работу, беспроводные зарядки пользуются гораздо большей популярностью, чем привычные кабели.
Данное беспроводное устройство, выполненное в стильном круглом форм-факторе и чёрном цвете подойдёт для всех смартфонов, которые поддерживают технологию беспроводной зарядки. Максимальная выходная мощность гаджета составляет 5 Вт.
рекламаЦена: US $11.99
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