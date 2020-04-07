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Попсокет – это специальный держатель на липучке круглой формы. Простое устройство позволяет удерживать мобильный телефон в руках и пользуется большой популярностью среди детей и молодёжи.

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Цена US $0.84 - 0.99

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Кроме того, прекрасной половине общества стоит присмотреться к другому варианту аксессуара в форме кольца, получившему откидную, а не раздвижную конструкцию.

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Цена: US $0.49

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Портативное зарядное устройство с ёмкостью 10000 мАч и размером меньше смартфона, сможет обеспечить два полных зарядных цикла любого современного флагмана.

Лёгкий, компактный гаджет имеет порта USB, разъёмы miniUSB и Type-C, а также LED-дисплей, отображающий остаток процентного заряда.

Цена: US $9.63 - 11.53

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Отличный аксессуар за свои деньги, получивший три USB-порта, поддержку технологии быстрого заряда FastCharge и небольшой LED-дисплей для отображения показателей силы тока и напряжения.

Вариативность цветового оформления позволяет приобрести зарядку в классическом чёрном и белом исполнении.

Цена: US $4.05 - 4.82

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Это один из самых востребованных аксессуаров, способный сделать максимально комфортным просмотр любого видеоконтента на смартфоне.

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К неоспоримым преимуществам подставки можно отнести её компактность 8,5 x 9,5 см, возможность регулировки наклона, а также универсальность, поскольку устройство можно использовать не только для смартфонов, но и для планшетов.

Цена: US $3.13 - 11.06

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У многих смартфонов место соединения кабеля с адаптером является крайне уязвимым, и поэтому приходится часто менять даже фирменную продукцию, а что уж говорить о китайских аксессуарах.

Однако с этими яркими силиконовыми пружинками, доступными на выбор в четырёх разных цветах, можно забыть о проблеме, поскольку они обеспечат надёжную защиту ломкого участка кабеля.

Цена: US $0.09 - 1.39

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Несмотря на более медленную работу, беспроводные зарядки пользуются гораздо большей популярностью, чем привычные кабели.

Данное беспроводное устройство, выполненное в стильном круглом форм-факторе и чёрном цвете подойдёт для всех смартфонов, которые поддерживают технологию беспроводной зарядки. Максимальная выходная мощность гаджета составляет 5 Вт.

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Цена: US $11.99

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