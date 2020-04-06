Недорогие и полезные товары с AliExpress: геймпад, защитное стекло для смартфона, AUX-кабель и другие
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Геймпад
С таким джойстиком под силу даже самый сложный гейминг, здесь есть все для максимально эргономичного управления, начиная с двух стиков, крестовины и заканчивая двумя бамперами и таким же числом курков с четырьмя дополнительными клавишами.
Предусмотрена и такая актуальная в наше время фишка, как держатель для смартфона, к которому можно подключиться без проводов через модуль Bluetooth. Идеальное решение, особенно для таких платформ, как PUBG.
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Цена: US $17.62 - 22.52
Чехол-книжка с отделом для карточек
Универсальный аксессуар «2 в 1», выполняющий функцию защиты и хранения, для этого имеется специальное отделение для банковских карт, фотографий близких и наличных. При этом сама подложка для смартфона силиконовая, а книжка закрывается при помощи магнитной ленты.
рекламаКроме того, этот стильный чехол, представленный в четырех вариантах цветового оформления, можно использовать в качестве подставки, выбрав подходящую модель для своего мобильного телефона.
Цена: US $3.77 - 4.49
Защитное стекло для iPhone
Каким бы качественным не был чехол, по-настоящему надежную защиту смартфонному экрану обеспечит только закаленное накладное стекло, которое не горит, не царапается, не грязнится, не пропускает воду и не мешает полноценной эксплуатации устройства.
Также аксессуар обеспечивает полное покрытие дисплея, защищая даже закругленные уголки новых поколений iPhone.
Цена: US $0.01
Автомобильный держатель на присоске
Сегодня ездить по городам без навигатора еще тот квест, поэтому держатель для смартфона – это актуальный аксессуар для автомобилиста. Устройство вообще не мешает вождению, имеет регулировку по высоте и возможность вращения на 360 градусов.
Крепежная присоска позволяет переставлять устройство в любое удобное место без малейшего вреда для приборной панели.
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Цена: US $7.83
Насадка на палец для игры на смартфоне
Отличное подспорье для тех, кто много играет. Эти трикотажные пальчики не позволят скользить по дисплею смартфона, увеличив до максимума точность действий игрока, что особенно актуально для шутеров.
Цена: US $0.71 - 0.90
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AUX-кабель
Эта модель коннектора имеет высокую степень прочности, нейлоновую оплетку и возможность подключения смартфона к автомагнитоле. Длина кабеля варьируется в диапазоне от 0,5 до 5 метра, удовлетворяя любые автолюбительские потребности.
Если же доводится иметь дело с iPhone без стандартного разъема на 3,5 мм, то придется докупить специальный адаптер.
рекламаЦена: US $0.01 - 3.78
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