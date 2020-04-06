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С таким джойстиком под силу даже самый сложный гейминг, здесь есть все для максимально эргономичного управления, начиная с двух стиков, крестовины и заканчивая двумя бамперами и таким же числом курков с четырьмя дополнительными клавишами.

Предусмотрена и такая актуальная в наше время фишка, как держатель для смартфона, к которому можно подключиться без проводов через модуль Bluetooth. Идеальное решение, особенно для таких платформ, как PUBG.

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Цена: US $17.62 - 22.52

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Универсальный аксессуар «2 в 1», выполняющий функцию защиты и хранения, для этого имеется специальное отделение для банковских карт, фотографий близких и наличных. При этом сама подложка для смартфона силиконовая, а книжка закрывается при помощи магнитной ленты.

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Кроме того, этот стильный чехол, представленный в четырех вариантах цветового оформления, можно использовать в качестве подставки, выбрав подходящую модель для своего мобильного телефона.

Цена: US $3.77 - 4.49

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Каким бы качественным не был чехол, по-настоящему надежную защиту смартфонному экрану обеспечит только закаленное накладное стекло, которое не горит, не царапается, не грязнится, не пропускает воду и не мешает полноценной эксплуатации устройства.

Также аксессуар обеспечивает полное покрытие дисплея, защищая даже закругленные уголки новых поколений iPhone.





Цена: US $0.01

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Сегодня ездить по городам без навигатора еще тот квест, поэтому держатель для смартфона – это актуальный аксессуар для автомобилиста. Устройство вообще не мешает вождению, имеет регулировку по высоте и возможность вращения на 360 градусов.

Крепежная присоска позволяет переставлять устройство в любое удобное место без малейшего вреда для приборной панели.

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Цена: US $7.83

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Отличное подспорье для тех, кто много играет. Эти трикотажные пальчики не позволят скользить по дисплею смартфона, увеличив до максимума точность действий игрока, что особенно актуально для шутеров.

Цена: US $0.71 - 0.90

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Эта модель коннектора имеет высокую степень прочности, нейлоновую оплетку и возможность подключения смартфона к автомагнитоле. Длина кабеля варьируется в диапазоне от 0,5 до 5 метра, удовлетворяя любые автолюбительские потребности.

Если же доводится иметь дело с iPhone без стандартного разъема на 3,5 мм, то придется докупить специальный адаптер.

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Цена: US $0.01 - 3.78

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