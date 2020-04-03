Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой микроскоп, набор инструментов, электрический шуруповёрт и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Цифровой USB-микроскоп
Такой микроскоп пригодится не только ювелирам и биологам, его можно использовать для самых разных задач, начиная с проведения любительских исследований и заканчивая всевозможными экспериментами, которые можно проводить вместе с детьми.
рекламаРаботает прибор от USB, имеет удобный поворотный кронштейн для настройки линзы под любой угол и 8 LED-ламп для подсвечивания зоны проведения исследований.
Цена: US $9.00 - 21.78
Набор инструментов
Отличный вариант подарка как для профессионального мастера, так и для любителя. Комплект включает в себя множество инструментов, выполненных из качественной стали, а также удобный кейс-органайзер для их хранения и транспортировки.
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Набор включает в себя все необходимые инструменты для проведения самых различных ремонтных работ.
Цена: US $13.49 - 205.19
Электрический шуруповёрт
Универсальный электроинструмент Deko DCS3.6DU2 с регулируемым крутящим моментом 4,5 Нм, эргономичной рукояткой, индикацией, отображающей остаток заряда, и светодиодной подсветкой.
Наличие 37 комплектных бит позволит справляться с задачами любой сложности, а дополнительно заказанные удлинитель и футляр для хранения облегчат работу и улучшат сохранность инструмента.
Цена: US $18.89 - 34.58
Смартфон Realme 5
Смартфон оснащён экраном с 6,5-дюймовой диагональю, процессором Snapdragon 655, 3-гигабайтным ОЗУ, встроенной памятью на 64 ГБ и модулем бесконтактной оплаты NFC.
Высокую автономность обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч, а качественную съёмку – квадромодуль с матричным разрешением датчиков на 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп +2 Мп и селфи-камера на 13 Мп.
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Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Цена: US $133.99 - 173.99
Складной нож
Компактный складной нож Kershaw с 5-сантиметровым клинком и удобной рукоятью длиной 7,5 см. В разложенном состоянии длина лезвия вместе с ручкой, выполненной из авиационного алюминия, составляет 12,5 см.
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Само лезвие выковано из высококачественной стали 58HRC, тогда как общий вес ножа не превышает 88 граммов – легко и удобно.
Цена: US $20.99
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