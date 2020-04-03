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Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой микроскоп, набор инструментов, электрический шуруповёрт и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Цифровой USB-микроскоп

Такой микроскоп пригодится не только ювелирам и биологам, его можно использовать для самых разных задач, начиная с проведения любительских исследований и заканчивая всевозможными экспериментами, которые можно проводить вместе с детьми. 

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Работает прибор от USB, имеет удобный поворотный кронштейн для настройки линзы под любой угол и 8 LED-ламп для подсвечивания зоны проведения исследований.

Цена: US $9.00 - 21.78

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Набор инструментов

Отличный вариант подарка как для профессионального мастера, так и для любителя. Комплект включает в себя множество инструментов, выполненных из качественной стали, а также удобный кейс-органайзер для их хранения и транспортировки. 

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Набор включает в себя все необходимые инструменты для проведения самых различных ремонтных работ.

Цена: US $13.49 - 205.19

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Электрический шуруповёрт

Универсальный электроинструмент Deko DCS3.6DU2 с регулируемым крутящим моментом 4,5 Нм, эргономичной рукояткой, индикацией, отображающей остаток заряда, и светодиодной подсветкой. 

Наличие 37 комплектных бит позволит справляться с задачами любой сложности, а дополнительно заказанные удлинитель и футляр для хранения облегчат работу и улучшат сохранность инструмента.

Цена: US $18.89 - 34.58

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Смартфон Realme 5

Смартфон оснащён экраном с 6,5-дюймовой диагональю, процессором Snapdragon 655, 3-гигабайтным ОЗУ, встроенной памятью на 64 ГБ и модулем бесконтактной оплаты NFC. 

Высокую автономность обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч, а качественную съёмку – квадромодуль с матричным разрешением датчиков на 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп +2 Мп и селфи-камера на 13 Мп.

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Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.


Цена: US $133.99 - 173.99

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Складной нож

Компактный складной нож Kershaw с 5-сантиметровым клинком и удобной рукоятью длиной 7,5 см. В разложенном состоянии длина лезвия вместе с ручкой, выполненной из авиационного алюминия, составляет 12,5 см. 

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Само лезвие выковано из высококачественной стали 58HRC, тогда как общий вес ножа не превышает 88 граммов – легко и удобно.

Цена: US $20.99

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СКИДКИ НА МАКСИМУМ ДО 70% 

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