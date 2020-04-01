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Недорогие и полезные товары с AliExpress: смарт-освещение, ступенчатые свёрла, беспроводные наушники и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Набор ступенчатых сверл

Имея под рукой такой набор, можно за секунды высверлить отверстие любого диаметра и типа, используя для этих целей тонколистовой металл. Всего используется три сверла с разным количеством и диаметром ступеней. Также возможным остается и приобретение набора с хвостовиками шестигранного типа. 

Набор идет в комплекте с тканевым чехлом, который защитит его от возможного механического воздействия при транспортировке и хранении.

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Цена: US $6.64 - 13.00

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Умное освещение

Необычный и очень стильный осветительный прибор от Xiaomi имеет семиканальное управление, RGBW-подсветку, поддерживающую до 16,7 миллионов всевозможных оттенков, с цветовой температурой от 1200 до 6500 K и максимальной мощностью 20 Вт. 

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Кроме того, устройство оснащено модулем Wi-Fi, поэтому управлять эффектной настенной подсветкой можно даже с синхронизированного мобильного устройства.

Цена: US $129.49

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Клещи для снятия изоляции

Универсальный инструмент для профессиональных электриков и мастеров-самоучек, который позволит максимально аккуратно снять изоляцию как с одного, так и с целой группы проводов, имеющих мягкую оболочку толщиной от 0,6 до 6 мм. 

Глубина снятия материала варьируется в диапазоне от 0,2 до 2 см, тогда как ширина рабочей поверхности составляет 1,8 см. Среди минусов – пластиковый корпус и температурные ограничения для эксплуатации (нельзя работать на морозе).

Цена: US $7.57 - 8.02

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Скребок для чешуи

Многие хозяйки отказываются от вкусной рыбки из-за того, что ее чистка превращается в настоящий квест, после которого приходится часами мыть кухню.

С этим же простым инструментом проблем уж точно не возникнет, поскольку большинство чешуи попадет в специально предусмотренный на нем внутренний отсек. 

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При этом речь не идет об очередном китайском ширпотребе, поскольку сделан прибор очень прочно и качественно.

Цена: US $1.42 - 1.82

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Беспроводные наушники

Вполне приличная беспроводная гарнитура за свою цену, которая на ура справляется с поставленными задачами, обеспечивая качественное звучание. 

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Помимо хорошего звука, наушники получили простое управление, хорошую автономность и комплектный футляр для восполнения потраченного заряда и хранения.

Цена: US $13.64

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Суперскидки для дома 50% 

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burobay
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Вы хотя бы слово "праздник" не писали в подобных случаях. А то люди кликают, клики - это хорошо, но важен баланс: если у них разочарование вместо "праздника" - репутация новостника падает.
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Сверхчеловек
00:59
Вся атмосферность есть только в VR, а пока держи кол за никчемную статью. Имею право так писать, потому что прошел Half-Life: Alyx, BONEWORKS, SUPERHOT и тд. Комментарии разрешены только владельцам VR...
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kent160
00:56
3600x это процессор прошлого года.
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