Недорогие и полезные товары с AliExpress: смарт-освещение, ступенчатые свёрла, беспроводные наушники и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Набор ступенчатых сверл
Имея под рукой такой набор, можно за секунды высверлить отверстие любого диаметра и типа, используя для этих целей тонколистовой металл. Всего используется три сверла с разным количеством и диаметром ступеней. Также возможным остается и приобретение набора с хвостовиками шестигранного типа.
Набор идет в комплекте с тканевым чехлом, который защитит его от возможного механического воздействия при транспортировке и хранении.
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Цена: US $6.64 - 13.00
Умное освещение
Необычный и очень стильный осветительный прибор от Xiaomi имеет семиканальное управление, RGBW-подсветку, поддерживающую до 16,7 миллионов всевозможных оттенков, с цветовой температурой от 1200 до 6500 K и максимальной мощностью 20 Вт.
рекламаКроме того, устройство оснащено модулем Wi-Fi, поэтому управлять эффектной настенной подсветкой можно даже с синхронизированного мобильного устройства.
Цена: US $129.49
Клещи для снятия изоляции
Универсальный инструмент для профессиональных электриков и мастеров-самоучек, который позволит максимально аккуратно снять изоляцию как с одного, так и с целой группы проводов, имеющих мягкую оболочку толщиной от 0,6 до 6 мм.
Глубина снятия материала варьируется в диапазоне от 0,2 до 2 см, тогда как ширина рабочей поверхности составляет 1,8 см. Среди минусов – пластиковый корпус и температурные ограничения для эксплуатации (нельзя работать на морозе).
Цена: US $7.57 - 8.02
Скребок для чешуи
Многие хозяйки отказываются от вкусной рыбки из-за того, что ее чистка превращается в настоящий квест, после которого приходится часами мыть кухню.
С этим же простым инструментом проблем уж точно не возникнет, поскольку большинство чешуи попадет в специально предусмотренный на нем внутренний отсек.
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При этом речь не идет об очередном китайском ширпотребе, поскольку сделан прибор очень прочно и качественно.
Цена: US $1.42 - 1.82
Беспроводные наушники
Вполне приличная беспроводная гарнитура за свою цену, которая на ура справляется с поставленными задачами, обеспечивая качественное звучание.
рекламаПомимо хорошего звука, наушники получили простое управление, хорошую автономность и комплектный футляр для восполнения потраченного заряда и хранения.
Цена: US $13.64
Суперскидки для дома 50%
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