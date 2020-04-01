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Имея под рукой такой набор, можно за секунды высверлить отверстие любого диаметра и типа, используя для этих целей тонколистовой металл. Всего используется три сверла с разным количеством и диаметром ступеней. Также возможным остается и приобретение набора с хвостовиками шестигранного типа.

Набор идет в комплекте с тканевым чехлом, который защитит его от возможного механического воздействия при транспортировке и хранении.

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Цена: US $6.64 - 13.00

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Необычный и очень стильный осветительный прибор от Xiaomi имеет семиканальное управление, RGBW-подсветку, поддерживающую до 16,7 миллионов всевозможных оттенков, с цветовой температурой от 1200 до 6500 K и максимальной мощностью 20 Вт.

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Кроме того, устройство оснащено модулем Wi-Fi, поэтому управлять эффектной настенной подсветкой можно даже с синхронизированного мобильного устройства.

Цена: US $129.49

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Универсальный инструмент для профессиональных электриков и мастеров-самоучек, который позволит максимально аккуратно снять изоляцию как с одного, так и с целой группы проводов, имеющих мягкую оболочку толщиной от 0,6 до 6 мм.

Глубина снятия материала варьируется в диапазоне от 0,2 до 2 см, тогда как ширина рабочей поверхности составляет 1,8 см. Среди минусов – пластиковый корпус и температурные ограничения для эксплуатации (нельзя работать на морозе).

Цена: US $7.57 - 8.02

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Многие хозяйки отказываются от вкусной рыбки из-за того, что ее чистка превращается в настоящий квест, после которого приходится часами мыть кухню.

С этим же простым инструментом проблем уж точно не возникнет, поскольку большинство чешуи попадет в специально предусмотренный на нем внутренний отсек.

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При этом речь не идет об очередном китайском ширпотребе, поскольку сделан прибор очень прочно и качественно.

Цена: US $1.42 - 1.82

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Вполне приличная беспроводная гарнитура за свою цену, которая на ура справляется с поставленными задачами, обеспечивая качественное звучание.

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Помимо хорошего звука, наушники получили простое управление, хорошую автономность и комплектный футляр для восполнения потраченного заряда и хранения.

Цена: US $13.64

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