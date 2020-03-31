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Уникальность этого аксессуара заключается в том, что он вообще не боится ветра, мгновенно реагируя на тепло рук. В то же время опасности от его применения никакой, даже если зажигалка будет включена случайно, то уже через 10 секунд она автоматически перестанет работать.

Сам гаджет собран добротно, детали не болтаются и не ломаются без видимой на то причины. Автономную работу обеспечивает встроенная батарея, ее работы хватает на внушительный срок, после чего устройство подвергается повторной зарядке.

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Цена: US $1.65 - 3.79

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Имея такой чудо-набор, нестрашны любые неполадки смартфонов и другой мелкой и крупной электроники.

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Отвертки, пинцеты для захвата и переноса самых мелких деталей, заглушки и присоски – здесь есть все, главное только уметь правильно пользоваться представленным в кожаном чехле богатым ассортиментом.

Цена: US $0.98 - 8.95

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Теперь салон автомобиля заиграет новыми красками, причем без серьезного вмешательства в электрику. Три варианта 5-метровых LED-лент, представленных в разных цветах, запитываются от прикуривателя, легко крепятся и снимаются, освещая внутреннее благоустройство автомобиля.

Возможной остается и наружная фиксация, поскольку ленты получили надлежащую защиту от воды, подойдет такой декор как для какого-нибудь праздника, так и для подсвечивания гаражных ворот.

Цена: US $4.13 - 4.17

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Хорошая бритва лишней не бывает, особенно если речь идет об универсальном высококачественном приборе, способном убирать любую щетину, не оставляя на лице ни одного волоска.

Наличие собственной батареи позволит использовать прибор без прямого подключения к сети, а его оснащение, с миниатюрным цифровым дисплеем, позволит контролировать остаток зарядного цикла. Кроме того, бритва легко очищается от волос и прочего мусора, в значительной мере облегчая уход.

Цена: US $19.55

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Универсальный инструмент для охоты и активного отдыха, состоящий из экологически чистой деревянной рукоятки и легко складывающегося в нее лезвия, пригодного как для заточки древесины, так и для выполнения многих других работ.

Из плюсов – раскладной клинок практически не тупится, если, конечно, не злоупотреблять его применением, из минусов – поначалу механизм демонстрирует определенную тугость, которая со временем разрабатывается.

Цена: US $6.37

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