10 лет AliExpress: недорогие и полезные товары с распродажи – лазерный модуль, рowerbank, SSD-накопитель и другие
На глобальной распродаже в честь 10-летия AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары с хорошей скидкой или по низкой цене. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Портативный сварочный аппарат
С этим компактным аппаратом мастеру станет доступен широкий фронт работ.
рекламаПрактически бесшумный, с крепко посаженными внутри деталями, а самое главное – миниатюрный, этот сварочный агрегат поместится где угодно, легко справляясь с поставленными задачами.
Цена: US $34.30 - 48.95
Внешний SSD-накопитель
Отличное решение для расширения заданного на ПК объема памяти, который сразу же обнаруживается, не провоцирует багов и конфликтов, совершенно не греется вне зависимости от интенсивности эксплуатации.
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Разработчики предусмотрели несколько вариантов объема этого компактного хранилища, предлагая довольно широкий конфигурационный диапазон от 128 ГБ до 1 ТБ.
Цена: US $46.39 - 151.99
Powerbank
Нет, это не бобинная кассета в футляре а-ля 90-е, а полноценный повербанк ёмкостью 4000 мАч, которого хватит не меньше чем на две зарядки.
Невзирая на ретродизайн, аксессуар вполне современный, не греется и не скрипит при эксплуатации.
Подключение к этой зарядной «кассете» осуществляется через комплектный кабель с универсальным интерфейсом.
Цена: US $10.19 - 17.74
Дверной звонок с видеокамерой
Прекрасная альтернатива домофону, которая подходит как для внутреннего, так и для наружного размещения. Для этого гостю достаточно просто нажать на кнопку звонка, чтобы хозяин мог увидеть его лицо на миниатюрном мониторе, который прилагается к устройству в комплекте.
Встроенная камера звонка прекрасно снимает как в светлое, так и в темное время суток, захватывая ракурс под большим углом и реагируя на малейший шорох, благодаря встроенному датчику движения, при этом работая абсолютно бесшумно.
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Комплект можно легко установить даже без помощи профессионалов.
Цена: US $53.95
Лазерный модуль
Незаменимая вещь для любителей охоты и страйкбола, оснащенная довольно мощным аккумулятором с хорошим ресурсом.
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200-граммовый гаджет добивает на внушительное расстояние, имеет портативный фонарик для комфортной эксплуатации даже в кромешной тьме. Пользователю прилагается два варианта цветового оформления лазерного модуля – чёрный и коричневый.
Цена: US $59.04
Распродажа в честь 10-го Дня рождения AliExpress
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