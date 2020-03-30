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С этим компактным аппаратом мастеру станет доступен широкий фронт работ.

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Практически бесшумный, с крепко посаженными внутри деталями, а самое главное – миниатюрный, этот сварочный агрегат поместится где угодно, легко справляясь с поставленными задачами.

Цена: US $34.30 - 48.95

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Отличное решение для расширения заданного на ПК объема памяти, который сразу же обнаруживается, не провоцирует багов и конфликтов, совершенно не греется вне зависимости от интенсивности эксплуатации.

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Разработчики предусмотрели несколько вариантов объема этого компактного хранилища, предлагая довольно широкий конфигурационный диапазон от 128 ГБ до 1 ТБ.

Цена: US $46.39 - 151.99

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Нет, это не бобинная кассета в футляре а-ля 90-е, а полноценный повербанк ёмкостью 4000 мАч, которого хватит не меньше чем на две зарядки.

Невзирая на ретродизайн, аксессуар вполне современный, не греется и не скрипит при эксплуатации.

Подключение к этой зарядной «кассете» осуществляется через комплектный кабель с универсальным интерфейсом.

Цена: US $10.19 - 17.74

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Прекрасная альтернатива домофону, которая подходит как для внутреннего, так и для наружного размещения. Для этого гостю достаточно просто нажать на кнопку звонка, чтобы хозяин мог увидеть его лицо на миниатюрном мониторе, который прилагается к устройству в комплекте.

Встроенная камера звонка прекрасно снимает как в светлое, так и в темное время суток, захватывая ракурс под большим углом и реагируя на малейший шорох, благодаря встроенному датчику движения, при этом работая абсолютно бесшумно.

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Комплект можно легко установить даже без помощи профессионалов.

Цена: US $53.95

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Незаменимая вещь для любителей охоты и страйкбола, оснащенная довольно мощным аккумулятором с хорошим ресурсом.

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200-граммовый гаджет добивает на внушительное расстояние, имеет портативный фонарик для комфортной эксплуатации даже в кромешной тьме. Пользователю прилагается два варианта цветового оформления лазерного модуля – чёрный и коричневый.

Цена: US $59.04

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