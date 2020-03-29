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Гарнитура, работающая от прямого подключения, имеет ряд преимуществ, среди которых более качественное звучание и стабильная передача данных.

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Эти наушники с объемным стереозвуком 3D и микрофоном не являются исключением из правил, делая максимально комфортным не только прослушивание любимых треков, но и просмотр фильмов, и гейминг.

Цена: US $36.99

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Цифровой хаб не помешает ни на работе, ни дома, особенно, если он оснащен сразу шестью HDMI-портами, позволяющими в считанные секунды переходить с одного видеорежима на другой, и имеет поддержку 2K и 4K.

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Есть здесь и 3,5-миллиметровый стандартный аудиовыход для стерео, и поддержка Spdif Toslink, и множество других полезных функций. В общем, отличный концентратор за свою цену.

Цена: US $42.00

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Не секрет, что играть на планшете не очень удобно, но это не повод для того, чтобы не эксплуатировать устройство для гейминга.





Вместо этого можно обзавестись доступным по цене съемным геймпадом с кнопкой ведения огня, Aim Key, триггером и прочей атрибутикой, способной делать игровой процесс по-настоящему комфортным.

Цена: US $7.91

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С таким устройством родители могут быть спокойны за безопасность собственных детей. Легкий в установке, компактный датчик быстро монтируется на оконный блок, подключаясь к общей системе управления «Умный дом» или сопряженному смартфону на операционной системе Android.

Беспроводную связь с датчиком обеспечит модуль Wi-Fi, а его автономную работу – встроенный аккумулятор. Для активации достаточно нажать и удерживать головную кнопку датчика в течение 3-5 секунд, пока не начнет мигать синяя лампочка. Аналогичные манипуляции выполняются и для сброса настроек.

Цена: US $9.74 - 38.99

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Универсальное приспособление для тех, кто обожает активный отдых. Водонепроницаемость позволит заниматься глубоководным дайвингом, а также использовать фонарь для уличного освещения в любую погоду.

Кроме того, его эксплуатация в качестве прожектора позволит сделать максимально качественные снимки, причем не только в темное время суток на улице, но и в помещении.

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Цена: US $57.23

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