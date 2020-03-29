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10 лет AliExpress: недорогие и полезные товары с распродажи – геймпад для планшета, игровые наушники, смарт-датчик и другие

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На глобальной распродаже в честь 10-летия AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары с хорошей скидкой или по низкой цене. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Проводные игровые наушники

Гарнитура, работающая от прямого подключения, имеет ряд преимуществ, среди которых более качественное звучание и стабильная передача данных. 

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Эти наушники с объемным стереозвуком 3D и микрофоном не являются исключением из правил, делая максимально комфортным не только прослушивание любимых треков, но и просмотр фильмов, и гейминг.

Цена: US $36.99

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HDMI-концентратор

Цифровой хаб не помешает ни на работе, ни дома, особенно, если он оснащен сразу шестью HDMI-портами, позволяющими в считанные секунды переходить с одного видеорежима на другой, и имеет поддержку 2K и 4K. 

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Есть здесь и 3,5-миллиметровый стандартный аудиовыход для стерео, и поддержка Spdif Toslink, и множество других полезных функций. В общем, отличный концентратор за свою цену.

Цена: US $42.00

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Геймпад для планшета

Не секрет, что играть на планшете не очень удобно, но это не повод для того, чтобы не эксплуатировать устройство для гейминга. 

Вместо этого можно обзавестись доступным по цене съемным геймпадом с кнопкой ведения огня, Aim Key, триггером и прочей атрибутикой, способной делать игровой процесс по-настоящему комфортным.

Цена: US $7.91

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Смарт-датчик на двери и окна

С таким устройством родители могут быть спокойны за безопасность собственных детей. Легкий в установке, компактный датчик быстро монтируется на оконный блок, подключаясь к общей системе управления «Умный дом» или сопряженному смартфону на операционной системе Android. 

Беспроводную связь с датчиком обеспечит модуль Wi-Fi, а его автономную работу – встроенный аккумулятор. Для активации достаточно нажать и удерживать головную кнопку датчика в течение 3-5 секунд, пока не начнет мигать синяя лампочка. Аналогичные манипуляции выполняются и для сброса настроек.

Цена: US $9.74 - 38.99

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Светодиодный фонарь

Универсальное приспособление для тех, кто обожает активный отдых. Водонепроницаемость позволит заниматься глубоководным дайвингом, а также использовать фонарь для уличного освещения в любую погоду. 

Кроме того, его эксплуатация в качестве прожектора позволит сделать максимально качественные снимки, причем не только в темное время суток на улице, но и в помещении. 

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Цена: US $57.23

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Распродажа в честь 10-го Дня рождения AliExpress

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в ЯндексДзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!

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