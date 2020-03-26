На глобальной распродаже в честь 10-летия AliExpress, которая начнётся уже завтра 27 марта, каждый может найти полезные и любопытные товары с хорошей скидкой или по низкой цене. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Джойстик с эргономичным расположением кнопок является мечтой любого геймера, особенно если он без проводов, работает по Bluetooth-соединению и имеет опцию вибрации, что делает игровой процесс ещё более насыщенным в эмоциональном плане.

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Кроме того, джойстик подходит для устройств, работающих на операционной системе Android, а также совместим с Nintendo Switch, TV Box, PC и PS3.

Цена: US $21.87

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Сегодня вполне реально иметь все необходимые модули и порты под рукой, используя такое простое решение, представленное в виде компактной алюминиевой панели.

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Мульти-розетка имеет аудио и видеовходы, разъёмы HDMI, USB, VGA и сетевой порт для подключения к интернету. Габариты панели 8,6 x 8,6 см позволяют установить её в любом месте.

Цена: US $41.79

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Бюджетные, но от этого не менее качественные наушники Ottwn Bone с модулем беспроводной передачи данных Bliuetooth 5.0, опцией подключения сразу двух смартфонов и выполненные в чёрном и белом цвете.

Кроме того, к этим компактным TWS-вкладышам прилагается стильный комплектный кейс с поддержкой зарядки, оснащённый аккумуляторной батареей ёмкостью 2200 мАч.

Цена: US $13.99

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Настоящим кино- и меломанам обязательно стоит присмотреться к этому смарт-плееру с 3,5-дюймовым сенсорным экраном разрешением 480 х 800 пикселей, 8 ГБ памяти и поддержкой YandexMusic, Spotify и SoundCloud.

Среди прочих преимуществ – Wi-Fi, Bluetooth, электронная книга, запись, просмотр фотографий, воспроизведение видео и поддержка MicroSD (TF) карты до 256 ГБ. Стильный вид гаджета внешне очень напоминает обычный смартфон.

Цена: US $54.99

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Эта ультрафиолетовая бактерицидная лампа-стерилизатор является настоящим mast-have для каждого дома. Работает устройство на световой трубке, зона действия которой распространяется на 2 м³.

Восполнить заряд батареи лампы ёмкостью 700 мАч, можно через предусмотренный разъём USB, одного такого заряда хватает на две получасовые обработки помещения.

Цена: US $22.59

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