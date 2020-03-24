На предраспродаже в честь 10-летия AliExpress не сложно найти нужные и полезные товары, которые продаются по хорошей скидке или имеют выгодную цену. В новом обзоре подобраны такие предложения, которые, несомненно, будут полезны для каждого автомобилиста.

Использование такого тестера позволит безошибочно определить степень влажности тормозной жидкости. Другими словами, если объём воды в составе тормозной жидкости превышает допустимый уровень, то на тестере горит красный светодиод и тормозная жидкость нуждается в немедленной замене.

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Желтый светодиод указывает на приемлемое состояние жидкости, но её в ближайшее время нужно заменить. Зелёный говорит о том, что всё в порядке.

Цена: US $4.10 - 4.50

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Широкоугольная линза Френеля, предназначенная для оборудования заднего стекла, запросто может заменить систему парктроника, но при этом стоит копейки.

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Легко клеится и обеспечивает максимально безопасную парковку даже в самых стеснённых условиях.

Цена: US $4.54

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Китайский бренд Xiaomi неоднократно доказал высокое качество выпускаемой продукции.

Вот и этот универсальный набор не стал исключением из правил, включив в свой состав самые необходимые инструменты, начиная с молотка и кусачек и заканчивая ножом и рулеткой.

Компактность кейса позволяет брать его с собой в дорогу и всегда иметь при себе весь нужный инструментарий.

Цена: US $39.05

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В багажнике всегда найдётся место для такого незаменимого помощника, способного обеспечить давление до 7 атмосфер.

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Подключение устройства осуществляется посредством комплектного кабеля длиной 2,9 м. Прибор имеет оснащенный предохранителем штекер.

Стоит отметить, что объём перегоняемого воздуха составляет 35 л в минуту, а для запитки электронасоса хватит 12 вольт.

Цена: US $10.66

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Не секрет, что салонная подножная и другая светодиодная подсветка является не самой дешёвой опцией, но это не повод для того, чтобы от неё отказываться.

Вместо того чтобы переплачивать за такой тюнинг автомобильного салона, вполне реально приобрести уже готовый набор.

Запитывается подсветка от бортовой сети, что очень удобно, поскольку длинный комплектный провод позволит избежать поиска дополнительного источника питания.

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