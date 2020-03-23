На большой предраспродаже в честь 10-го Дня рождения китайской торговой интернет-площадки AliExpress каждый найдёт для себя полезные и недорогие товары, которые продаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас, не теряя времени, посмотреть их вместе со мной!

Сегодня вполне реально купить недорогой смартфон с отличными характеристиками по бросовой цене.

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Хорошим тому примером является этот гаджет с 8-ядерным процессором Snapdragon 439, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, большим безрамочным дисплеем с каплеобразным вырезом для селфи-камеры и аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч.

Кроме того, мобильное устройство поддерживает быструю зарядку и две sim-карты.

Цена: US $111.99 - 144.99

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Стильные водонепроницаемые мужские часы LIGE с кварцевым механизмом, автозаводом и элегантным ремешком, имитирующим кожу аллигатора – этот аксессуар прекрасно подойдёт для самых активных, спортивных и амбициозных людей.

Порадует владельцев и 22-миллиметровый дисплей с секундомером и другими наворотами.

Цена: US $13.49 - 15.29

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Это не просто компактный осветительный прибор мощностью 3 ватта, а самое настоящее интерьерное украшение, способное работать в двух разных режимах яркости.

Лампа оснащена светодиодным светильником, который совершенно безопасен для глаз, так как снижает их усталость, и встроенной перезаряжаемой батареей на 1500 мАч.

Цена: US $22.83

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Миниатюрная система с опцией интеллектуального слежения способна функционировать как через беспроводой Wi-Fi-модуль, так и с помощью прямого кабельного подключения.

Запись материала осуществляется в двух форматах – на флеш-накопитель и облачный сервис, правда, за дополнительную плату. Кроме того, есть возможность управления камерой с сопряженного смартфона.

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Цена: US $24.19 - 49.07

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Эта роботизированная шайба способна быстро убрать весь дом, обрабатывая даже труднодоступные места и не оставляя после себя ни пылинки.

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Приятным бонусом является многофункциональность пылесоса, а также опция ограничения зон для клининга с возможностью смартфонного управления.

Цена: US $239.22

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