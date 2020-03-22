10 лет AliExpress: полезные товары с предраспродажи – аэрометр, игровая ретро-консоль, механическая клавиатура и другие
На предраспродаже в честь 10-летия AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую цену. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Аэрометр
Этот простой, но достаточно информативный прибор, позволяет контролировать состояние воздуха в любом помещении, проводя эффективное сканирование через каждые полчаса.
рекламаОповещать своих хозяев прибор будет с помощью специальной индикации, давая зелёный цвет в случае, если все хорошо и состав воздуха полностью соответствует норме, жёлтый – когда его состояние является удовлетворительным, и красный – в случае высокого уровня загрязнения, требующего незамедлительной очистки.
Стоит отметить, что меню устройства нерусифицированное, однако здесь используется настолько простой английский, что школьной программы вполне достаточно для его понимания.
Цена: US $54.99 - 69.99
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Игровая ретро-консоль
Мечта игроманов, ностальгирующих по тетрисам и геймбоям 90-х, получившая привычное управление, мало чем отличающееся от обычного джойстика.
В памяти этой консоли, представленной в пяти вариантах цветового оформления корпуса, легко поместилось 500 самых популярных 8-битных игр, включая легендарного Марио.
Порадует вас и компактность геймпада, размеры которого составляют 11 x 7,5 см. При желании можно подключить устройство к телевизору, используя прилагающийся в комплекте кабель, позволяющий получить полноразмерную картинку.
Цена: US $5.90 - 12.65
Неоновые вывески
Такие неоновые вывески подходят не только для украшения магазинов, но и для интерьерного декорирования, в продаже имеется 39 различных конфигураций.
Примечательно, что питаются такие светодиодно-пластиковые вывески от трёх батареек AA-типа или USB-кабеля.
Цена: US $8.42 - 16.08
Смарт-часы
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«Умные» часы лишними не бывают, особенно если помимо наличия Bluetooth-передатчика, они оснащены ёмким аккумулятором на 450 мАч, обеспечивающим двухнедельную автономность и эргономичным браслетом из силикат-геля с широкой цветовой палитрой в семи разных вариантах.
Все эти характеристики имеют smart-watch Amazfit GTS, предлагаемые для российских покупателей по специальной цене.
рекламаЦена: US $139.99 - 149.99
Механическая клавиатура
Отличная модель механической полноразмерной клавиатуры на 87 клавиш.
Среди преимуществ раскладки – быстрый и точный клавишный отклик, наличие светодиодной подсветки, делающей работу на устройстве комфортной даже в тёмное время суток, компактный размер, а также небольшой вес 150 граммов.
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Приятно удивит покупателей и совместимость устройства, которое подходит для работы с разными ПК и ОС.
Цена: US $68.39
Предраспродажа в честь 10-го Дня Рождения AliExpress
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