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10 лет AliExpress: полезные товары с предраспродажи – аэрометр, игровая ретро-консоль, механическая клавиатура и другие

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На предраспродаже в честь 10-летия AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую цену. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Аэрометр

Этот простой, но достаточно информативный прибор, позволяет контролировать состояние воздуха в любом помещении, проводя эффективное сканирование через каждые полчаса. 

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Оповещать своих хозяев прибор будет с помощью специальной индикации, давая зелёный цвет в случае, если все хорошо и состав воздуха полностью соответствует норме, жёлтый – когда его состояние является удовлетворительным, и красный – в случае высокого уровня загрязнения, требующего незамедлительной очистки. 

Стоит отметить, что меню устройства нерусифицированное, однако здесь используется настолько простой английский, что школьной программы вполне достаточно для его понимания.

Цена: US $54.99 - 69.99

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Игровая ретро-консоль

Мечта игроманов, ностальгирующих по тетрисам и геймбоям 90-х, получившая привычное управление, мало чем отличающееся от обычного джойстика. 

В памяти этой консоли, представленной в пяти вариантах цветового оформления корпуса, легко поместилось 500 самых популярных 8-битных игр, включая легендарного Марио. 

Порадует вас и компактность геймпада, размеры которого составляют 11 x 7,5 см. При желании можно подключить устройство к телевизору, используя прилагающийся в комплекте кабель, позволяющий получить полноразмерную картинку.

Цена: US $5.90 - 12.65

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Неоновые вывески

Такие неоновые вывески подходят не только для украшения магазинов, но и для интерьерного декорирования, в продаже имеется 39 различных конфигураций. 

Примечательно, что питаются такие светодиодно-пластиковые вывески от трёх батареек AA-типа или USB-кабеля.

Цена: US $8.42 - 16.08

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Смарт-часы

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«Умные» часы лишними не бывают, особенно если помимо наличия Bluetooth-передатчика, они оснащены ёмким аккумулятором на 450 мАч, обеспечивающим двухнедельную автономность и эргономичным браслетом из силикат-геля с широкой цветовой палитрой в семи разных вариантах. 

Все эти характеристики имеют smart-watch Amazfit GTS, предлагаемые для российских покупателей по специальной цене.

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Цена: US $139.99 - 149.99

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Механическая клавиатура

Отличная модель механической полноразмерной клавиатуры на 87 клавиш.

Среди преимуществ раскладки – быстрый и точный клавишный отклик, наличие светодиодной подсветки, делающей работу на устройстве комфортной даже в тёмное время суток, компактный размер, а также небольшой вес 150 граммов. 

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Приятно удивит покупателей и совместимость устройства, которое подходит для работы с разными ПК и ОС.

Цена: US $68.39

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Предраспродажа в честь 10-го Дня Рождения AliExpress

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