На предраспродаже в честь 10-летия AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую цену. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Эта изящная кованая секира имеет двухстороннюю заточку, надёжное нержавеющее покрытие, высокую прочность 57 единиц и чехол для лезвия.

реклама

Все эти характеристики в совокупности с компактными размерами 40 х 7 см, позволяют топорику выдерживать высокие физические нагрузки, будь то удары или защемления, поэтому его можно смело брать с собой на природу или в поход.

Цена: US $21.59

Посмотреть товар

Несмотря на всю свою портативность, эта батарея размером 2 х 4 см и 40-граммовой массой, имеет ёмкость 800 мАч.

реклама

Кроме того, вас порадует универсальность батареи, которая подойдет для любых электронных устройств, оснащенных USB-разъемом, включая игрушки, а также её длительный срок службы, рассчитанный на 1500 часов интенсивной эксплуатации.

Цена: US $7.59 - 55.24

Посмотреть товар

Отличный гриль за свою цену, который позволяет готовить картошку в течение считанных минут и довольно быстро справляться с приготовлением мясных продуктов.

С этим помощником любые блюда получаются очень вкусными и ароматными, главное только хорошенько промыть гриль после распаковки, дабы удалить специфический запах.

Что касается недостатков, то к ним можно отнести невозможность открытия на 180 градусов, а также проблематичность очистки и мытья из-за стационарного крепления панелей для термообработки.

Цена: US $47.88 - 49.88

Посмотреть товар

Этот мини-очаг, предназначенный для приготовления пищи в походных условиях, представляет собой самый настоящий конструктор, состоящий из 22 разборных деталей.

Такая особенность позволяет всегда возить устройство с собой, поскольку оно не займёт много места в багажнике автомобиля и в значительной мере расширит кулинарные возможности отдыхающих на лоне природы.

реклама

Цена: US $5.34 - 41.70

Посмотреть товар

Зачем тратиться на дорогостоящую салонную чистку автомобиля, если вместо этого можно приобрести недорогой пылесос MIJIA Cleanfly CoClean от Xiaomi с 0,5-литровым контейнером для пыли и 80-ваттной мощностью.

Кроме того, пылесос можно использовать для домашней уборки. Устройство имеет компактные габариты: длина 29,8 см и диаметр 7 см.

реклама

Цена: US $41.08 - 46.28

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс Дзен и группу в ВК ALIEXPRESSO, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!