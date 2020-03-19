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Недорогие и полезные товары с AliExpress: универсальный пульт, саундбар, сетевой фильтр с USB и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Универсальный пульт

Далеко не каждый современный гаджет может похвастаться наличием инфракрасного порта, чего не скажешь об уникальном пульте Baseus. 

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С помощью обычного смартфона вы сможете управлять практически любой техникой в своём доме, начиная с телевизоров и кондиционеров и заканчивая аудиосистемами и телевизионными приставками. 

Для этого необходимо воспользоваться специальным приложением (предоставляется совершенно бесплатно), ну и, собственно, самим ИК-портом, который является съёмным, подключаясь к смартфону через USB-порт Type-C.

Цена: US $11.49

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Беспроводные наушники

Отличные беспроводные наушники от китайского бренда TEXNANO, передающие контент по Bluetooth-соединению.

Достоинств у них предостаточно – аккумуляторная батарея ёмкостью 350 мАч, которой хватит на 2 часа беспрерывной работы, поддержка Hi-Fi, наличие удобного регулятора громкости и доступная цена.

Цена: US $13.19

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Истребитель

Самолёт, управляемый с радиопульта – это мечта многих мальчишек и даже мужчин. Реалистичный дизайн, качественное исполнение, использование сверхлегкого, но от этого не менее прочного высокотехнологичного материала EPP.

Видно, что производитель действительно неплохо постарался, главное только, на первых порах экспериментировать исключительно на открытой местности, чтобы не разбить всю эту красоту о ближайший столб или дерево.

Цена: US $28.88 - 37.65

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Выдвижная розетка

Пожалуй, лучшее решение для перфекционистов, которые не терпят лишних предметов на рабочем столе.

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Этот универсальный хаб, представляющий собой тройной скрытый сетевой фильтр с двумя USB-разъёмами, монтируется в стол и легко вытягивается вверх за эргономичную рукоятку круглой формы.

Цена: US $18.67 - 20.50

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Саундбар

Изначально в этом элегантном аксессуаре трудно узнать саундбар, хотя, невзирая на всю свою компактность (габариты корпуса составляют 86 x 10,5 x 10 см), устройство прекрасно справляется со всеми заявленными производителем функциями.

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Доказательством этому является широкий диапазон звучания в интервале от 50 до 20 тысяч Гц, 80-ваттная мощность, а также возможность подключения любой акустической Bluetooth-гарнитуры.

Цена: US $77.86 - 91.72

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Новинки на AliExpress: каждый день что-то новое!

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