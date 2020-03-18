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Недорогие и полезные товары с AliExpress: квадрокоптер, бюджетный HD проектор, беговая дорожка и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Смарт-часы

Вполне приличные часы B57 китайской марки ZAPET, совместимые с любыми гаджетами на iOS и Android, имеют довольно ёмкий аккумулятор на 220 мАч и разрешение экрана 240 x 240 пикселей.

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Порадует покупателей и наличие защиты стандарта IP67, широкий выбор цветового оформления ремешков с перспективой их замены, а также возможность приобретения аксессуара без коробки, что поможет немного сэкономить.

Цена: US $12.90 - 14.93

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Портативный HD проектор

Зачем тратиться на большую плазму, если можно купить бюджетный проектор VIVICINE, работающий под управлением операционной системы Android 7.1 с поддержкой широкоформатного HD-разрешения и высоким уровнем яркости 3600 люмен. 

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Наличие 2-гигабайтной оперативки и встроенного хранилища на 16 ГБ позволяет устройству быстро справляться со своими ежедневными сценариями, что обеспечивает максимально комфортный просмотр.

Цена: US $84.81 - 134.97

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Квадрокоптер

Этот управляемый дрон привлекает внимание не только своей низкой ценой, но и компактными габаритами, обеспечиваемыми складными элементами, благодаря чему он может поместиться даже в кармане. 

Управлять устройством можно при помощи комплектного дистанционного пульта или с синхронизированного смартфона. Время полета беспилотника составляет 10 минут, что является вполне привычным показателем для бюджетных БПЛА.

Цена: US $26.51 - 59.15

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Складная беговая дорожка

Полноценная беговая дорожка поможет вам всегда поддерживать хорошую физическую форму. При этом не стоит бояться того, что тренажёр займет много места, поскольку производитель сделал его максимально компактным, предусмотрев удобный складывающийся механизм. 

Кроме того, спортивный инвентарь оснащён опцией передачи данных о каждой тренировке на сопряжённое мобильное устройство.

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Цена: US $499

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Проекционный спидометр на лобовое стекло

Теперь совсем не обязательно отвлекаться от дороги, чтобы контролировать показания приборных датчиков, поскольку вместо этого можно установить проекционный спидометр, способный выводить всю информацию на лобовое стекло. 

Время монтажа прибора займёт около 10 минут, не требуя особых навыков и знаний, после чего можно выставлять любой уровень яркости и в полной мере наслаждаться ездой, не превышая скорость и обороты.

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Цена: US $14.80

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FELSHER
14:04
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Qwaigon
14:03
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