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Недорогие и полезные товары с AliExpress: креативные часы, необычная мышь, смартфон и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Креативные часы

Это не просто часы для прикроватной тумбочки, а самый настоящий ночной светильник, который вдобавок ко всему прочему получил функции будильника, слот под карту памяти, а также MP3-проигрыватель.

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Кроме того, устройство имеет динамики мощностью 6 Вт и ёмкую аккумуляторную батарею на 1500 мАч, которой хватит на 6 часов беспрерывного воспроизведения с возможностью восполнения зарядного цикла через проводной адаптер.

Цена: US $24.99

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Карманный зонт

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Этот зонт примечателен своей суперкомпактностью, что позволяет ему занимать минимум места в сумке. Вместе с тем, в раскрытом состоянии его диаметр составляет 88 см, а длина равна 54 см при весе 245 граммов. 

То есть речь идёт о полноразмерной защите от яркого солнца и осадков, выполненной из стекловолокна и алюминия, пластиковая ручка которого сможет легко выдержать любые нагрузки.

Цена: US $11.74

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Смартфон Honor 8X

Смартфон компании Honor оснащён 6,5-дюймовым безрамочным дисплеем, работает на 8-ядерном процессоре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

Высокая автономность гаджета обеспечивается аккумуляторной батареей ёмкостью 3750 мАч, запаса которой хватает на целые сутки активной эксплуатации. 

Среди прочих особенностей – высокое разрешение матрицы, дающее хорошую картинку, а также 20-мегапиксельная камера, делающая неплохие кадры. Смартфон работает на Android 8.1.

Цена: US $144.19 - 274.39

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Пневматический домкрат

Применение этого пневматического подкатного устройства требует минимальных усилий, невзирая на то, что оно способно поднимать авто массой до 3 тонн (6600 фунтов). 

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Единственный недочёт такого инструмента сводится к его высокой массе, достигающей 20 килограммов, да и в отличие от реечных приспособлений он сможет поднять кузов автомобиля не более, чем на 15-20 см.

Цена: US $104.97

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Необычная компьютерная мышь

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Трансформирующаяся мышь будет отличным приобретением для геймера, она состоит из множества съёмных элементов, позволяющих создать различные кастом-версии устройства в футуристическом стиле. 

Помимо трансформирующихся свойств, гаджет имеет стильную RGB-подсветку, а вместе с ней и способность освещения рабочего места в тёмное время суток.

Цена: US $41.29

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