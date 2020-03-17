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Это не просто часы для прикроватной тумбочки, а самый настоящий ночной светильник, который вдобавок ко всему прочему получил функции будильника, слот под карту памяти, а также MP3-проигрыватель.

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Кроме того, устройство имеет динамики мощностью 6 Вт и ёмкую аккумуляторную батарею на 1500 мАч, которой хватит на 6 часов беспрерывного воспроизведения с возможностью восполнения зарядного цикла через проводной адаптер.

Цена: US $24.99

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Этот зонт примечателен своей суперкомпактностью, что позволяет ему занимать минимум места в сумке. Вместе с тем, в раскрытом состоянии его диаметр составляет 88 см, а длина равна 54 см при весе 245 граммов.

То есть речь идёт о полноразмерной защите от яркого солнца и осадков, выполненной из стекловолокна и алюминия, пластиковая ручка которого сможет легко выдержать любые нагрузки.

Цена: US $11.74

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Смартфон компании Honor оснащён 6,5-дюймовым безрамочным дисплеем, работает на 8-ядерном процессоре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

Высокая автономность гаджета обеспечивается аккумуляторной батареей ёмкостью 3750 мАч, запаса которой хватает на целые сутки активной эксплуатации.

Среди прочих особенностей – высокое разрешение матрицы, дающее хорошую картинку, а также 20-мегапиксельная камера, делающая неплохие кадры. Смартфон работает на Android 8.1.

Цена: US $144.19 - 274.39

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Применение этого пневматического подкатного устройства требует минимальных усилий, невзирая на то, что оно способно поднимать авто массой до 3 тонн (6600 фунтов).

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Единственный недочёт такого инструмента сводится к его высокой массе, достигающей 20 килограммов, да и в отличие от реечных приспособлений он сможет поднять кузов автомобиля не более, чем на 15-20 см.

Цена: US $104.97

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Трансформирующаяся мышь будет отличным приобретением для геймера, она состоит из множества съёмных элементов, позволяющих создать различные кастом-версии устройства в футуристическом стиле.

Помимо трансформирующихся свойств, гаджет имеет стильную RGB-подсветку, а вместе с ней и способность освещения рабочего места в тёмное время суток.

Цена: US $41.29

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