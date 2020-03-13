Недорогие и полезные товары с AliExpress: керамическая аромалампа, креативные наушники, внешний жесткий диск и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые продаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Керамическая аромалампа «Бог Ганеша»
Оригинальное интерьерное украшение, выполненное в виде статуэтки индийского бога Ганеши, наполнит весь ваш дом приятным благовонием и расположит к благостной медитации.
рекламаА чтобы вы могли проверить возможности аромалампы сразу при получении, продавец укомплектовал товар двадцатью зёрнами благовоний.
Цена: US $10.40 - 11.70
Креативные наушники Bluedio A2
Эта стильная гарнитура подойдет всем любителям ярких аксессуаров, хотя помимо необычного дизайна наушники получили множество других преимуществ.
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Сред них высокое качество звука, максимальная скорость подключения, а также оптимизированные под пользователя басы с высокочастотной передачей.
Если же захочется сделать звучание еще более качественным, то всегда можно воспользоваться проводным способом подключения, которое предусмотрено разработчиками этой модели.
Порадует вас и весьма неплохая шумоизоляция, а также наличие комплектного кейса.
Цена: US $17.58 - 20.70
Электробритва Philips
Отличное устройство, позволяющее всегда следить за своим внешностью. Оснащение универсальной головкой с двухсторонним режущим блоком является максимально безопасным, особенно если учесть, что насадка получила закругленные концы, которыми просто по определению невозможно порезаться.
Кроме того, этой бритве не страшна влага, а срок службы её насадки составляет от двух до трёх месяцев.
Цена: US $47.41 - 55.09
Внешний жесткий диск Toshiba с огромной памятью
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Оригинальный HDD Toshiba один из немногих, чья память почти соответствует указанному объёму. В продаже имеются накопители объёмом 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.
Диск отличается практически бесшумной работой, незначительным нагревом при длительной эксплуатации, интерфейсом USB3.0 и USB2.0, а также отличной скоростью передачи данных.
Кроме того, к устройству прилагается комплектный соединительный провод, а также удобный чехол для хранения и транспортировки.
рекламаЦена: US $42.74 - 134.99
Газовая горелка с котелком для туризма
Это компактное приспособление станет незаменимым помощником для тех, кто не мыслит своей жизни без активного отдыха.
Небольшая горелка позволит быстро и легко приготовить любые блюда на природе без костра и едкого дыма, при этом к ней подойдут любые баллоны, кроме 230-миллиграммового.
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Цена: US $60.00
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