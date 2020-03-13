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Недорогие и полезные товары с AliExpress: керамическая аромалампа, креативные наушники, внешний жесткий диск и другие

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48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые продаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Керамическая аромалампа «Бог Ганеша»

Оригинальное интерьерное украшение, выполненное в виде статуэтки индийского бога Ганеши, наполнит весь ваш дом приятным благовонием и расположит к благостной медитации. 

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А чтобы вы могли проверить возможности аромалампы сразу при получении, продавец укомплектовал товар двадцатью зёрнами благовоний.

Цена: US $10.40 - 11.70

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Креативные наушники Bluedio A2

Эта стильная гарнитура подойдет всем любителям ярких аксессуаров, хотя помимо необычного дизайна наушники получили множество других преимуществ. 

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Сред них высокое качество звука, максимальная скорость подключения, а также оптимизированные под пользователя басы с высокочастотной передачей. 

Если же захочется сделать звучание еще более качественным, то всегда можно воспользоваться проводным способом подключения, которое предусмотрено разработчиками этой модели.

Порадует вас и весьма неплохая шумоизоляция, а также наличие комплектного кейса. 

Цена: US $17.58 - 20.70

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Электробритва Philips

Отличное устройство, позволяющее всегда следить за своим внешностью. Оснащение универсальной головкой с двухсторонним режущим блоком является максимально безопасным, особенно если учесть, что насадка получила закругленные концы, которыми просто по определению невозможно порезаться. 

Кроме того, этой бритве не страшна влага, а срок службы её насадки составляет от двух до трёх месяцев.

Цена: US $47.41 - 55.09

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Внешний жесткий диск Toshiba с огромной памятью

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Оригинальный HDD Toshiba один из немногих, чья память почти соответствует указанному объёму. В продаже имеются накопители объёмом 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. 

Диск отличается практически бесшумной работой, незначительным нагревом при длительной эксплуатации, интерфейсом USB3.0 и USB2.0, а также отличной скоростью передачи данных. 

Кроме того, к устройству прилагается комплектный соединительный провод, а также удобный чехол для хранения и транспортировки. 

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Цена: US $42.74 - 134.99

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Газовая горелка с котелком для туризма

Это компактное приспособление станет незаменимым помощником для тех, кто не мыслит своей жизни без активного отдыха. 

Небольшая горелка позволит быстро и легко приготовить любые блюда на природе без костра и едкого дыма, при этом к ней подойдут любые баллоны, кроме 230-миллиграммового.

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Цена: US $60.00

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