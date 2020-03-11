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Компактное устройство с поддержкой IPTV, YouTube и Netflix прекрасно подойдёт для просмотра любого видеоконтента в режиме 4K с частотой 60 кадров в секунду. Приставка работает на процессоре Amlogic s905X3 под управлением Android 9.0.

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Помимо 2-диапазонного Wi-Fi на 2,5 и 5 ГГц и необходимого сетевого интерфейса, разработчики оснастили приставку часами, гигабитным Lan-портом для подключения к Интернету, разъёмом HDMI 2.0, а также предоставили возможность выбора между несколькими конфигурациями памяти, хотя лучше остановиться на топовой.

Цена: US $34.87 - 56.42

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Ещё одна модификация ТВ-приставки под названием VONTAR X88 PRO X3 с аналогичным набором функций и особенностей, но получившая более современный и приятный дизайн.

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Так же имеет несколько конфигураций оперативной и встроенной памяти, поддерживает популярные интернет-медиаресурсы, просмотр видео в 8K-формате и работает под управлением мобильной операционной системы Android 9.0.

Цена: US $26.60 - 55.99

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Планшет с 10,1-дюймовым дисплеем разрешением 1920 x 1200 пикселей работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 632 под управлением ОС Android 9.0. «Броневик» имеет стандартную защиту IP67 , 4-гигабайтное ОЗУ и 64ГБ встроенной памяти.

Кроме того, на его борту установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 11000 мАч, обеспечивающая высокую автономность. Весит устройство целый килограмм, зато к нему можно прикрепить внешнюю антенну, а также установить сканер отпечатка пальца.

Цена: US $599.00 - 679.00

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Хороший вариант защиты для тех, кто ценит личное пространство и собственную безопасность. Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который заряжается через порт micro-USB.

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Замок имеет компактные габариты 3,3 x 5,8 см, несколько эффектных вариантов цветового оформления, а также надёжный корпус выполненный из качественного цинкового сплава, с защитой от воды и коррозии.

Цена: US $17.92

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Универсальный пульт подойдёт практически для любых TV-приставок на Android. Оснащён гироскопом и эргономичной управляемой клавиатурой со светодиодной подсветкой для применения устройства в тёмное время суток.

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Кроме того, девайс имеет функцию голосового управления, режимы ожидания и сна. Дальность передачи сигнала – более 10 метров.

Цена: US $8.60

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Настоящая находка для любителей и профессионалов, вес которой не превышает 1,3 килограмма, благодаря чему управление дрелью будет под силу даже новичку. Крутящий момент инструмента составляет 28 Нм, что позволит устройству справляться с любыми задачами.

Приятным бонусом для покупателей станет и комплектный кейс со всем необходимым: переноской, съёмной аккумуляторной батареей, адаптером и пр.

Цена: US $19.59 - 27.87

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