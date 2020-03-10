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Недорогие и полезные товары с AliExpress: ветряной генератор, 8-дюймовый планшет, смарт-часы и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Кожаный чехол для планшета

Винтажный кожаный чехол из натуральной воловьей кожи для 9,7-дюймового планшета будет отличным подспорьем, как в дороге, так и дома. 

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Аксессуар имеет несколько отделений и карманчиков, в которых можно поместить ручку, карандаш, блокнот, смартфон, визитку или банковские карточки. На выбор есть несколько дизайнерских вариантов, которые удовлетворят любой вкус.

Цена: US $19.56

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Ещё один вариант кожаного чехла для планшета от того же производителя, который можно назвать скорее органайзером, чем просто чехлом. Стоит он дороже, но и имеет гораздо больше преимуществ и удобств с предыдущими предложениями.

Цена:US $49.99

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Портативная колонка Divoom Voombox Pro

Компактная колонка с мощностью 40 Вт занимает минимум места, легко помещается в средней сумке и салоне автомобиля. 

Вас порадует не только громкость и чистота звука, но и высокая автономность устройства, обеспечиваемая аккумуляторной батареей ёмкостью 10000 мАч, полного заряда которой хватит на 18 часов беспрерывного воспроизведения. 

Кроме того, устройство имеет поддержку стандарта IPX5, обеспечивающего водонепроницаемость, благодаря чему его можно использовать на открытых площадках.   

Цена: US $101.40 - 105.30

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Светодиодный фонарь Convoy H1

Продукция Convoy зарекомендовала себя как одна из самых лучших, успев обрести негласный статус народной. 

Наглядным тому примером является фонарь Н1, который можно легко зафиксировать на лбу с помощью комплектной клипсы, освободив руки для выполнения работы любой сложности даже в условиях плохой видимости. 

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Есть возможность выбора светового оттенка, а также широкий диапазон цветовых температур от нейтрального 5000К и 4200К до самого холодного белого 6500К. Фонарик работает от батареи 18650 и имеет уровень яркости 1000 люмен. 

Цена: US $32.99 - 34.86

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Планшет Teclast P80X                                     

Оптимальная модель планшетного ПК за свою цену, оснащённая 8-дюймовым дисплеем разрешением 1280 x 800 пикселей, 8-ядерным процессором, 2-гигабайтной оперативкой и встроенной памятью на 16/32 ГБ. 

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Гаджет имеет USB-выход стандарта Type-C, сетевую поддержку 4G, Wi-Fi, две одиночные камеры и работает на операционной системе Android 9.0. 

Что касается недостатков, то к ним можно отнести невысокий уровень яркости, что совсем некритично для такого ценника.

Цена: US $84.99 - 97.99 

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Смарт-часы T70

Недорогие квадратные смарт-часы с высоким уровнем водонепроницаемости по стандарту IP67, 1,3-дюймовым дисплеем разрешением 240 x 240 пикселей и достаточно емким аккумулятором на 170 мАч, которого хватит на целую неделю эксплуатации. 

Гаджет оснащён модулем беспроводной передачи данных Bluetooth 4.0, синхронизируется со смартфоном и имеет все основные опции фитнес-трекера: пульс, потраченные калории, пройденное расстояние, погоду, будильник и так далее.

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Цена: US $18.69 - 21.95

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Ветряной генератор RX-400H5

Этот компактный домашний ветряной турбинный генератор с тремя, пятью и шестью лопастями на выбор работает в двух режимах с напряжением 12 В и 24 В, это тоже можно выбрать при оформлении покупки. 

Что касается мощности, то она составляет 400 ватт, поэтому устройство реально задействовать и с солнечными панелями. 

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Цена: US $168.80 - 207.20 

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