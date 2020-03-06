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Портативный игровой мини-ноутбук с клавиатурой оснащён твердотельным накопителем на 256 ГБ, имеет разрешение дисплея 1280 х 720 пикселей с соотношением сторон экрана 16:9, оперативную память 8 ГБ, модуль беспроводной передачи данных WiFi, разъём под карту памяти и USB.

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Устройство удобно в управлении, питание осуществляется от аккумуляторной батареи ёмкостью 4900 мАч.

Цена: US $658.75

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Мощный водонепроницаемый фонарик для загородных поездок, путешествий, походов и применения в быту, поможет осветить дорогу, найти потерянные в темноте вещи и «маякнуть» о своем местонахождении.

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Фонарь имеет алюминиевый корпус с силиконовыми вставками, которые обеспечивают водонепроницаемость, перезаряжаемый аккумулятор с зарядкой через Micro USB, а также возможность регулировки фокуса свечения.

Цена: US $9.29 - 33.59

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Система умного дома от компании Xiaomi подключается к смартфону, при помощи которого можете мониторить за тем, что происходит у вас дома.

В её комплектации идёт около 30 различных функций, из основных - датчик окон и дверей (реагирует на открытие/закрытие), датчик движения, датчик температуры и влажности, умная розетка, работающая по WiFi. К умной розетке можно подключить любые устройства, работающие от розетки, для их удаленного запуска.

Цена: US $8.60 - 28.12

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Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 665 с оперативной памятью 4 ГБ и флеш-хранилищем на 64 ГБ. Основная квадрокамера оснащена датчиками на 48 Mп + 8 Mп + 2 Mп + 2 Mп, разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп.

6,3-дюймовый FHD дисплей устройства имеет высокую чёткость изображения и цветопередачи. Питает всё батарея на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0.

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Цена: US $169.00 - 217.00

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Квадрокоптер работает на 4х бесшумных щеточных двигателях, на нём установлена система gps, позволяющая следить за местоположением аппарата с синхронизированного смартфона. Управление устройством осуществляется при помощи контроллера.

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На дроне установлена камера для съёмки с качеством изображения 1080р, есть узкий беспроводной канал передачи данных WiFi. Аппарат изготовлен из металла, работает от аккумулятора и имеет размер 36 х 32 см при весе 3 кг.

Цена: US $79.88 - 149.88

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