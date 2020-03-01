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Недорогие и полезные товары с AliExpress: виртуальная клавиатура, повербанк-граната, сенсорный монитор и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Беспроводной Bluetooth-контроллер

С контроллером Colohas MOUSE-35 управление гаджетами на расстоянии до 10 метров не составит особого труда, поскольку он оснащён Bluetooth-модемом и легко синхронизируется со смартфонами, лэптопами, планшетами и даже TV-приставками. 

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Заряжается устройство через microUSB и носится на пальце, таким образом, его всегда можно быстро использовать по назначению: проводить презентации, играть, делать селфи или управлять музыкой на плеере, настроив имеющиеся на контроллере кнопки управления на определенный функционал.

Цена: US $12.58

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Необычный power bank Remax RPL-28

Лишний повербанк в хозяйстве точно не помешает, тем более, если это портативное зарядное устройство с литиевой батареей ёмкостью 5000 мАч в форм-факторе гранаты с чекой. 

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Невзирая на такой непривычный дизайн, устройство имеет всё необходимое, начиная с USB-разъёма и заканчивая совместимостью практически с любой мобильной электроникой. Габариты аксессуара составляют 9,6 х 5,7 см, что позволяет носить его всегда с собой.

Цена: US $21.52

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Универсальный проигрыватель LoopTone

Сегодня опять в моде ретро, особенно если идет речь о заполнении интерьера в стиле лофт. Настоящий виниловый проигрыватель в корпусе 31 x 27 см идеально впишется в такое помещение. 

Кроме того, он может воспроизводить аудиоконтент не только со старых добрых пластинок в режиме 78 оборотов в минуту, но и с кассет, CD-дисков, USB-флешки и SD/MMC карты памяти получив для этого необходимое оснащение, питание 220 В и стереодинамики на 3 ватта.

Цена: US $222.48

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Видеорегистратор 70mai

Наличие регистратора в автомобиле – обязательное условие для водительской безопасности, и особенно здо́рово, если получится установить такой гаджет. Устройство оснащено голосовым ассистентом, микрофоном, камерой наблюдения, GPS-датчиком и модулем Wi-Fi. 

Также регистратор имеет разрешение камеры 1920 x 1080 пикселей, угол обзора 140 градусов и эргономичный крепёжный элемент, позволяющий устройству легко вращаться вокруг своей оси. Гаджет можно устанавливать на любой транспорт.

Цена: US $39.99 - 52.79

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Сенсорный монитор Huion GT-220 V2

Идеальный вариант IPS-монитора с поддержкой FHD, разрешением экрана 1920 x 1080 пикселей и встроенным дигитайзером, распознающим до 8192 степеней нажатия, что позволяет с удобством работать в таких редакторах, как Фотошоп и с помощью комплектного стилуса рисовать на экране. 

Что касается подключения к стационарным и мобильным ПК, то оно осуществляется через цифровые разъёмы HDMI, DVI и VGA. В комплекте к монитору прилагается подставка с регулируемой высотой и углом наклона.

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Цена: US $399.50

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Виртуальная клавиатура Colohas JP-71

Эта лазерная проекционная клавиатура с функцией мыши работает через Bluetooth-соединение. Устройство поддерживает синхронизацию с ПК, планшетами, смартфонами и ноутбуками. Размер проецируемой на стол клавиатуры – 100 х 240 мм. 

Гаджет работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 600 мАч. Время работы аккумулятора после полной зарядки составляет 150 минут.

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Цена: US $39.30

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LoL
16:30
Хорошо, что не 720 часов в месяц, в режиме 8/16.
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Ты нищий амудодятел
16:29
На 100% всё моё железо, на моём канале. Без кредитов, и прочих долгов. Ники в стиме ориджине и прочих совпадают, с названием канала. Так что, придумывай другую историю.
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
smaximaa
16:27
на 90% уверен, что "его" железо, и это железо его друга/знакомого/брата/клиента и тд Лол
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
korn87
16:27
зачем нужен поиск, если максимка спамит свою чушь 24/7 в режиме 12/24? :lol:
Связка Intel Core i9-10900K, ASRock Z490M Pro4 и DDR4-3200 вплотную приблизилась к AMD Ryzen 9 3900X в пакете 3DMark Fire Strike
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