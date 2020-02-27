Этот круглый Bluetooth-динамик с диаметром 15 см и креплением подойдёт велосипедистам для использования в качестве полноценного сабвуфера. Устройство имеет защиту от воды, пыли и ударов по стандарту IPX6, поэтому ему не страшны дождь, грязь и падения с небольшой высоты.

Наличие собственной аккумуляторной батареи ёмкостью 500 мАч обеспечивает 2-3-часовую автономность, а USB-разъём – возможность подключения к любому устройству. Кроме того, динамик имеет слот для карты памяти TF, линейный вход и разъём для наушников.

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Цена: US $23.45

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Портативный гаджет оснащён большим ЖК-дисплеем, а его чувствительный элемент, функционирующий на батарейках 4AA, не даёт сбоев, выводя все сведения о сканируемом металле на информативный экран.

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Рабочее напряжение детектора, изготовленного из металла и пластика, составляет 9 В, габариты прибора – 100 х 50 мм при весе 13 кг.

Цена: US $53.10 - 176.40

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Подсели батарейки, а проверить их не на чем? На помощь придёт тестер, который может моментально определить остаточный заряд съёмных аккумуляторов.

Для этого на панели контролера предусмотрена специальная индикационная шкала, разбитая на три основные зоны, и если стрелка остановится на красном поле, то это верный признак того, что батарейка больше не пригодна для эксплуатации.

Цена: US $2.97

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Зажигалка, выдающая искру путем накаливания дуг, наверняка не оставит без огня в походе или в любой другой ситуации, где ветер или дождь не позволяет воспользоваться привычными подручными средствами.

Подзарядить зажигалку, вес которой равен 75 граммам, можно при помощи предусмотренного на её борту USB-разъёма, а широкая цветовая палитра позволит подобрать по-настоящему стильный аксессуар.

Цена: US $13.69

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Сенсорное устройство колонки позволяет управлять ей легким касанием, тогда как наличие Bluetooth 4.0 обеспечивает передачу контента по воздуху в радиусе 10 м.

Есть здесь и микрофон, который позволяет отвечать на входящие звонки с синхронизированного смартфона без переключения, да и об оформлении производитель тоже позаботился, выпустив колонку в пяти цветах. Полный заряд аккумуляторной батареи ёмкостью 2200 мАч позволяет работать устройству до 10 часов в активном режиме.

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Цена: US $23.05

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