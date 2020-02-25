Недорогие и полезные автотовары с AliExpress: камера ночного видения, эндоскоп с камерой и Wi-Fi, девайс для замены масла и другие
Боковая камера ночного видения
Отличный комплект, обеспечивающий максимальную безопасность, в состав которого вошла довольно компактная поворотная камера с ЖК-экраном и удобной площадкой крепления, а также адаптер, обеспечивающий питание от автомобильного прикуривателя.
Простота крепления и эксплуатации позволит водителю навсегда забыть о слепых зонах и сложностях парковки задним ходом.
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Цена: US $18.36 - 60.18
Защитный чехол для воздушного фильтра
С такой защитой не будет страшна никакая пыль и грязь, поэтому её использование позволит по максимуму продлить срок службы фильтра. Сам чехол предназначен для многоразового использования, легко продувается от всякого сора с помощью обычного компрессора.
рекламаТакже производитель предлагает сетку двух стандартов, рассчитанных на универсальный и увеличенный фильтр.
Цена: US $3.09
Прибор для поиска повреждённых проводов
Данный прибор, состоящий из крокодильчиков и тестера, позволит безошибочно определить место обрыва проводки или короткого замыкания, причём в считанные минуты.
Благодаря этому удастся сократить время на поиски повреждения с перспективой быстрого устранения любой неполадки.
Цена: US $25.90 - 27.38
Эндоскоп с камерой и Wi-Fi
Универсальное устройство в виде длинного щупа с камерой-наконечником на 5,5 Мп, подходит для мониторинга самых разных систем, начиная с автомобильных и заканчивая сантехническими трубами.
А возможность передачи данных по Wi-Fi в режиме реального времени позволит быстро найти пробку или любой другой объект, спровоцировавший непроходимость или неисправность.
Цена: US $19.99 - 29.59
Эндоскоп IM112
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Данная модель – более дорогой вариант эндоскопа, хотя и без Wi-Fi. Но зато он усовершенствованный и намного удобнее, а, следовательно, более предпочтительный помощник для вас и вашего автомобиля.
Цена: US $84.15 - 98.60
Автомобильный девайс для замены масла
рекламаЕщё один универсальный гаджет, с помощью которого можно быстро и легко заменить масло в автомобиле, даже не обращаясь за помощью к специалистам.
Встроенный компрессор помогает за пару минут вытянуть из системы старую рабочую жидкость и аналогичным способом залить новую, поэтому с поставленной задачей легко справится как заправский водитель, так и начинающий автолюбитель.
Цена: US $12.99
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