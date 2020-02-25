Незаменимое устройство для активных пользователей, оснащённое сразу четырьмя USB-портами третьего поколения. Среди преимуществ этого концентратора обеспечение высокоскоростной передачи данных, вне зависимости от количества подключений, что очень удобно в эксплуатации.

Кроме того, модель имеет весьма необычный дизайн в виде прозрачного квадратного корпуса и невысокую стоимость.

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Цена: US $12.39 - 13.34

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А этот концентратор более универсальный, так как помимо четырёх портов стандарта USB 3.0, он ещё оснащён поддержкой карт памяти SD и TF формата общим объёмом до 2 ТБ. Скорость передачи информации через устройство составляет 300 Мбит/с.

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Цена: US $7.62 - 10.48

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Не секрет, что для получения качественных снимков в тёмное время суток нужна вспышка, которую можно приобрести отдельно и использовать её как с основной, так и с фронтальной камерой.

Устройство оснащено 36 светодиодами и имеет 3 режима яркости, поэтому его можно использовать не только для съёмки, но и в качестве фонарика. Подходит как для Android, так и для Apple, и имеет неплохую автономность, заряда устройства хватает на 45 минут эксплуатации.

Цена: US $5.31

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«Умным» электронным замком можно управлять дистанционно со смартфона через синхронизированное специальное приложение, кроме того, он оснащён встроенным дактилоскопическим сканером и поддерживает RFID-метки.

Изделие выполнено из цинкового сплава в широкой цветовой палитре и имеет высокую автономность, обеспечиваемую 4 батарейками AA-стандарта, которых хватит на целый год и полноценное функционирование в широком температурном диапазоне от -40 до +70 градусов.





Цена: US $68.77 - 88.71

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Любая вылазка на природу чревата плохой связью, и в этом случае неплохим подспорьем может стать компактный ретранслятор, обеспечивающий устойчивый GSM-сигнал в большом радиусе действия. Площадь покрытия: около 100-300 кв. метров без препятствий.

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Данное устройство легко поместится даже в сумке, рюкзаке или бардачке автомобиля. Можно использовать для загородного дома, в небольшом офисе и везде, где наблюдается прерывание сигнала.

Цена: US $40.48

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Возможно, в это трудно поверить, но этот миниатюрный инструмент, легко помещающийся даже в кармане джинсов, способен выполнять функции плоскогубцев, отвёртки, откидного ножа и даже разводного ключа.

Идеальное решение для тех, кто не мыслит своей жизни без двухколёсного транспорта. Также будет отличным помощником для автомобилистов при устранении мелких неисправностей.

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Цена: US $8.89

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Ещё один отличный вариант мультитула, который пригодится в походе или во время активного отдыха на природе. Имеет в своей комплектации нож, плоскогубцы, отвёртку с битами и открывалки для бутылок.

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Цена: US $10.94

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